Pchjongčchang Lucie Výborné: V Afghánistánu přišel o nohu, teď Lidinský vítězí v golfu i na lyžích

„Bylo to v přímém kontaktu s bojovníky Tálibánu v jihoafghánské provincii Hilmand. Během průzkumně-bojové mise jsme narazili na skupinu bojovníků, kteří ostřelovali druhou stranu řeky, kde postupovaly britské jednotky. Šel jsem kontrolovat místo, odkud na nás vedli palbu a z jeskyní, kam byli zatlačeni, vystřelili protitankovou raketu, která mi dopadla pod nohy,“ vzpomíná Miroslav Lidinský pro Radiožurnál.

Šestačtyřicetiletý válečný veterán nyní reprezentuje Českou republiku na paralympiádě v Pchjongčchangu, ale ví také, jak vypadají opravdové boje. V jednom z nich přišel o nohu pod levým kolenem.

„Měl jsem štěstí v neštěstí. Stálo nade mnou asi tisíc andělů, proto tady sedím,“ svěřuje se.

Po zranění se stal špičkovým hendikepovaným sportovcem. Je několikanásobným vítězem Evropského poháru v golfu a mistrem ČR v alpském lyžování.

„Když jsme s Mirkem začínali, tvrdil, že nejde udělat sjezdový postoj, sotva se ohnul. Říkala jsem mu, že to není možné. Že má kolena, tak ať se ohne a trošku se zasnaží. Dneska vystřihne úplně skvělý 'sjezďák', takže to jde,“ vypráví trenérka Eva Jelínková.

S lyžařem a bývalým vojákem se dá mluvit o všem. I o podrobnostech života po zranění. Když člověk přijde o nohu, přijde i o sebevědomí?

Miroslav Lidinský (*1972) Vystudoval pedagogickou fakultu a Vysokou školu pozemního vojska. 13 let pracoval u Policie ČR, poté přešel do armády k Útvaru speciálních operací Vojenské policie (SOG), mimo jiné působil v Afghánistánu. Během tamní mise byl těžce raněn, v důsledku toho později přišel o nohu. Obdržel řadu vyznamenání. Angažoval se v politice a v letech 2015 až 2017 byl předsedou hnutí Úsvit - Národní koalice.

„Zranění mi nevzalo sebevědomí, zároveň mi ho ani nepřidalo. Na druhou stranu znám spoustu kolegů, které to zlomilo. Jiné to zase naopak neskutečně nakoplo, je možné, že ve standardním životě by takový drajv jako dnes neměli. Dnes jedou na 150 procent,“ říká.

Na 150 procent trénuje i on sám. Jeho život se od základů změnil, na své kořeny Miroslav Lidinský nezapomněl. Na karbonové části své nohy dodnes nosí samolepku se znakem Útvaru speciálních operací, kde dřív sloužil.

„Je to vrchol mé profesní kariéry. Jsem hrdý na to, kde jsem byl, a držím basu,“ říká na sjezdovce v Jongpchojngu Miroslav Lidinský.

Zimních paralympijských her 2018 se poprvé účastní válečný veterán. Por. v.v. Miroslav Lidinský v roce 2007 jako příslušník SOG VP přišel na misi v Afghánistánu o nohu. Závodit bude na sjezdových lyžích. Do Pchjongjangu odlétá zítra. #mise #vojaci #paraolympiada #veteran pic.twitter.com/K9euyAr53w — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) 2 March 2018