Na paralympiádě bude kvůli dopingu jen 30 Rusů, sledge hokejisté se nestihli kvalifikovat

Olympijské hry v Pchjongčchangu sice už skončily, v pátek se ale olympijský oheň zapálí znovu. Začínají totiž zimní paralympijské hry. Kvůli systematickému dopingu v Rusku nemohli sportovci startovat na olympijských hrách pod svou vlajkou, na paralympiádě tomu nebude jinak. Pchjongčchang 15:12 7. března 2018

„Ruští paralympionici můžou startovat na zimních paralympijských hrách v Koreji pod neutrální vlajkou,“ zní asi nejdůležitější slova prezidenta mezinárodního paralympijského výboru Andrewa Parsonse, které novinářům řekl na únorové videokonferenci.

Trest pro ruské atlety stále platí, vybraní závodníci mohou startovat jen jako neutrální sportovci Číst článek

Zákaz pro ruské handicapované sportovce platí od léta 2016, kdy výbor Rusku zrušil členství v organizaci. Podle Parsonse ruský paralympijský výbor ale od té doby spolupracoval natolik, že si alespoň někteří sportovci můžou splnit svůj olympijský sen.

„Ruský paralympijský výbor zlepšil spolupráci s mezinárodní antigopingovou organizací, zřídil horkou linky, na kterou se můžou trenéři obrátit, pokud mají podezření z dopingu, vytvořil nový antidopingového programu a zaktualizoval přísná antidopingová pravidla,“ vysvětluje Parsons

Na paralympijských hrách v Koreji bude startovat celkem 30 sportovců z Ruska v alpském a klasickém lyžování, na snowboardu a v curlingu.

Rusové se kvůli dopingové kauze nestihli kvalifikovat na sledge hokejový turnaj, a právě to by mohlo pomoci českým reprezentantům.

„Kdyby tam Rusko startovalo, rvali by se o zlato, stříbro, nebo by určitě měli bronz. Zatímco teď, když tam Rusko není, je cesta k medaili otevřenější i co se týče českých sledge hokejistů,“ říká Radiožurnálu tisková mluvčí českého paralympijského výboru Tereza Kubíčková.

Jestli se českým sportovcům podaří získat medaili, to se ostatně dozvíme za pár dní. Zimní paralympiáda začíná už zítra a Český rozhlas bude mít přímo v Koreji svou reportérku.