Hry v Pchjongčchangu začnou za měsíc. Co dělají a co chystají čeští favorité na medaili?

Čtyři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Agentura Gracenote ve své nejnovější předpovědi předpovídá Česku nejúspěšnější zimní olympijské hry v historii. Počtem medailí mají reprezentanti vyrovnat svůj výkon ze Soči, statistici ale čekají dvojnásobný počet nejcennějších kovů. Cesta k nim ale pro většinu českých nadějí není hladká.

Martina Sáblíková – rychlobruslení

Třicetiletá rychlobruslařka má být největší hvězdou české výpravy se ziskem dvou zlatých medailí z tratí na 3 a 5 kilometrů se má přiblížit svému představení z Vancouveru. Sáblíková ale v olympijské sezoně nezáří a místo mistrovství Evropy trénovala s juniory.

„Chci, aby se záda dala úplně do pořádku a mohla jsem si v Koreji říct, že jsem pro to udělala všechno. Evropa letos není tak důležitá, abych tam startovala a pak se dva tři týdny trápila,“ vysvětlila Martina Sáblíková, proč se nezúčastnila mistrovství Evropy.

Místo do Ruska se tak vypravila do oblíbeného italského Collalba, kde jí při tréninku dělali společnost dva junioři. Závodit znovu bude až o třetím lednovém týdnu v německém Erfurtu, pak se český rychlobruslařský tým jako jeden z prvních přesune do Koreje. Její nejoblíbenější disciplíny ji pak čekají 10. a 16. února.

Gabriela Koukalová, Ondřej Moravec – biatlon

Kombinace běhu na lyžích a střelby mají být podle statistiku z Gracenote hlavním zdrojem českého medailového úspěchu. Gabriela Koukalová má podle předpovědi jako jediná porazit předpokládanou královnu her, Němku Lauru Dahlmeierovou, a přidat i dvě stříbra. Realita je taková, že zatímco Dahlmeierová se vrací do závodu, Koukalová nezávodí vůbec.

Měsíc před začátkem her (a 32 dní před prvním závodem) trénuje česká reprezentace v německém Ruhpoldingu před dalším podnikem Světového poháru bez Koukalové, která se individuálně snaží vyřešit přetrvávající problémy s lýtky a podle trenéra Rybáře „není schopná závodit“.

Klíčovým dnem pro rozhodnutí, zda se držitelka velkého křišťálového glóbu vůbec korejských her zúčastní, bude pondělí 15. ledna, kdy mají trenéři zveřejnit nominaci.

Následovat bude poslední předolympijský podnik SP v italské Anterselvě, který končí 21. ledna. K závěrečnému soustředění pak tým, ať už se svou největší hvězdou, nebo bez ní, odletí 25. ledna do kazašského Almaty, kde by si biatlonisté měli zvykat na časový posun.

Experti předpokládají, že by z Koreje mohl přivézt bronz i Ondřej Moravec. Dvojnásobný stříbrný medailista ze Soči je proslulý svou schopností připravit se na vrcholné akce, ve Světovém poháru se mu ale zatím příliš nedaří, jen v Oberhofu byl dvakrát na hraně elitní desítky, o něco lépe se mezi muži vedlo Michalu Krčmářovi.

Ester Ledecká – Snowboarding

Zatímco ostatním českým hvězdám olympijská sezona příliš nevychází, Ester Ledecká jí prochází bez jediného zádrhelu. V paralelním obřím slalomu nemá mezi snowboardistkami konkurenci, vyhrála všechny tři dosavadní závody a do toho úspěšně kombinuje prkno s lyžemi.

Podle toho bude vypadat i její další měsíc. „Pojedu Evropské poháry na lyžích, pak Bad Kleinkirchheim, kde je sjezd a super-G. Pak se vracím na snowboard, bude Rogla a pak letíme do Banska. A dál už nevím, pak bude ten závod v Koreji,“ vyhýbá se Ester Ledecká slovu „olympiáda,“ za které se v jejím týmu platí pokuty.

Onen „závod v Koreji“ absolvuje Ester Ledecká jako jedna z posledních. V Pchjongčchangu pojedou snowboardistky na rozdíl od Soči pouze jeden závod a paralelní obří slalom je až 24. února, tedy v předposlední den. Sněžná obojživelnice by tedy měla dost času, pokud by o týden dříve absolvovala super-G na lyžích.

Eva Samková – Snowboardcross

Z medailových předpovědí agentury Gracenote vypadla suverénní vítězka ze Soči Eva Samková. Důvodem mohou být její věčné problémy s rameny. Snowboardcrossařka sice od prosincového pádu ve Val Thorens nezavodí, ale její olympijský start ohrožen není.

„S trenéry jsme upravili trénink, žádné dlouhé vánoční poleženíčko se nekonalo,“ uklidňovala. Aktuálně je s celým týmem na soustředění na Dolní Moravě, kde se koná snowboardcrossový kemp.

Ve Phoenix Snow Parku, kde se 16. února uskuteční olympijský závod, čeká snowboardcrossaře náročný a nebezpečný vysoký start. Proto má na Dolní Moravě vzniknout rampa, určená pro trénink tohoto prvku. Před hrami chce ještě absolvovat dva závody Světového poháru v tureckém Erzurumu a německém Feldbergu. Olympijská výzva Evy Samkové má datum pátek 16. února.

Hokejová reprezentace

Při neúčasti hráčů z NHL bude hokejový turnaj v Pchjongčchangu otevřený, českému týmu se na víc skvěle vyvedl turnaj v Moskvě, kde porazil Finsko, Kanadu i Švédsko.

Evropské soutěže i extraliga, ze kterých se bude olympijský tým skládat, pokračovaly i během vánočních svátků, trenér národního týmu Josef Jandač si dopřál klid na Štědrý den, pak už se spolu s realizačním týmem vrhnul do práce na konečné nominaci.

„Deadline na nominaci je 15. ledna, budeme pořád v kontaktu a uděláme nějaké rozhodnutí,“ řekl ještě před Vánocemi Jandač, jehož tým ještě před olympiádou čeká 11. února generálka v Soulu s Finskem.