Pchjongčchang Lucie Výborné: Třicetinásobná mistryně světa poráží o generaci mladší soupeřky

V ženském závodě na 1100 metrů tu v kategorii sedících, tedy běžkařů-vozíčkářů, startuje Němku Andrea Eskauová. Sedmačtyřicetiletá psycholožka je jednou z nejstarších sportovkyň na paralympiádě v Pchjongčchangu. Letos tu získala už dvě medaile. Ale jak sama řekla, ona medaile nepočítá.

Pchjongčchang Lucie Výborné: Náhradní končetiny drží díky podtlaku, opravuje je stan plný odborníků Číst článek

„Viděla jsem v životě ošklivé věci, ale taky jsem byla opravdu šťastná. Nepotřebuji medaili, abych byla šťastná. Zlato vás lepším člověkem neudělá,“ říká paralympionička.

Tvrdí, že posunout člověka může jenom jeho osobní přístup, pouhá výhra ho výš nedostane. I Andrea přiznává, že po svém úrazu prošla opravdu temnými časy a to, co žije teď, si vůbec nedokázala představit.

„Jen jsem ležela v posteli, nemohla se ani pohnout a říkala jsem si: Tak a s životem je konec…“ vzpomíná na nejtěžší období ve svém životě.

Třicetinásobná mistryně světa

Andrea Eskauová ochrnula po úrazu páteře v roce 1998. Na vozíčku je tedy letos už dvě desetiletí. Je aktivní sportovkyní a kromě medailí z letních i zimních paralympiád je ve svých několika disciplínách skoro třicetinásobnou mistryní světa.

Ve svých sedmačtyřiceti letech stále závodí s děvčaty, která by mohla klidně být jejími dcerami.

„Na tyhle hry jsem jen vloni odtrénovala 1500 hodin – to je hodně času i námahy. Musíte si vybrat, jestli to pro vás jako pro člověka tu cenu má, nebo ne,“ vysvětluje, co ji pohání držet krok s výrazně mladšími soupeřkami.

Netaktizuje ani neodpočívá

Zhruba hodinu po rozhovoru se už Eskauová ve speciální skořepině umístěné na běžkách řítí z menšího kopce do zatáčky před cílovou rovinkou a v následném finiši si jede pro stříbrnou medaili.

Její nasazení vyráží dech. Andrea Eskauová netaktizuje ani neodpočívá, jede všechny dostupné závody a všechny naplno.

„Nic si nenechávám na jindy, protože věřím, že nikdy nevíte, který závod je váš poslední,“ říká ještě zadýchaná za cílovou páskou. Na paralympiádě čekají tuto neobyčejnou ženu ještě dva závody – a možná i další medaile.