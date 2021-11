Čeští bobisté si v Pekingu vyzkoušeli olympijský areál. Zaujala je dezinfekce i zákaz topení v autobusech

Do Pekingu vyrazili hlavně kvůli tréninku a obhlídce ledového koryta, protože se tam v únoru bude závodit na olympijských hrách. Kromě hotelu, autobusu a sportoviště toho ale čeští bobisté v Číně mnoho neviděli. Kvůli protikoronavirovým opatřením se nikam jinam nedostali. Tedy, jednou vyrazili s pořadateli na Velkou čínskou zeď. Praha 16:20 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští bobisté Dominik Dvořák, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek a Jan Šindelář. | Foto: Michaela Říhová

„Splnili to, viděli jsme ji. Odvezli nás na parkoviště u Velké čínské zdi. Tam jsme byli přesně minutu a půl, nesměli jsme vylézt z autobusu, jenom jsme to obkroužili na parkovišti a zase jsme jeli pryč. Takže Velkou čínskou zeď jsme viděli,“ popisuje Radiožurnálu poznávací výlet na ikonické místo Jan Šindelář.

Mnoho sil mu nevzal, protože nakonec neudělal ani krok. Jen škoda, že mu u toho byla taková zima. Topení a v teplejších dnech ani klimatizaci řidič podle nařízení zapínat nemohl, aby se případně přes vzduchotechniku nenakazil koronavirem.

„Vzali jsme si normálně oteplováky, bundu a takhle jsme tam cestovali autobusem. Mrzli jsme tam,“ říká pilot české posádky Dominik Dvořák, který se z Pekingu vrátil s dojmem, že i okolo sportovců místní staví čínskou zeď.

V dějišti příštích olympijských her se cítil tak trochu jako v poutech, které směl sundat, jen když chytal madlo bobu nebo lahvičku s dezinfekcí – a té bylo všude kolem vážně dost.

„Fakt strašné hektolitry dezinfekce, úplně neskutečné množství, člověk si to ani nedokáže představit,“ vzpomíná Jan Šindelář, „třeba styl, jakým tam dezinfikovali autobusy. Bydleli jsme v hotelu, který byl vzdálený 45 minut od sportoviště. Po každé jízdě do něj vlezl člověk, který měl na zádech zařízení, kterým zahrádkáři stříkají stromky, a tu měl naplněnou dezinfekcí a kompletně celý autobus – fakt jsem to viděl několikrát – od stropu, přes okna, sedačky, podlahu, prostě komplet to postříkal dezinfekcí.“

Jinými slovy jsou Číňani extrémně obezřetní a tři měsíce před startem her dělají všechno pro to, aby z okolí sportovišť vymýtili ďábla jménem koronavirus.

Jen si s nimi příliš nepopovídáte. „Jen jsem se jich chtěl zeptat na to, kde jsou tam záchody. Vůbec nevěděli. Vznikaly situace, kdy fungovali na telefonu. Něco jsem řekl anglicky, dali mi k puse telefon, abych jim to nadiktoval do telefonu, ten to přeložil do čínštiny a ona zase něco namluvila do toho a mně to zase řeklo anglicky. Takže tímhle způsobem se tam komunikovalo,“ dodává Dvořák, který bude o svých zážitcích z Pekingu mluvit ve středu na Radiožurnálu Sport po 10 hodině v pořadu Na place s Davidem Novotným.