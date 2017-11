Pětistovka je opravdu o každém kroku, říká po závodě rychlobruslařka Karolína Erbanová

Na kilometrové trati jste měla jen o dvě setiny sekundy jiný čas než v Heerenveenu, teď je z toho o dvě místa lepší umístění. Spokojenost s výkonem na kilometru?

Já musím říct, že jo. Cíl je zatím jezdit kilometr vyrovnaně. Je to delší trať a v minulosti mi dost často docházely síly ve druhém kole. Bylo už na první pohled vidět, že to bylo v křeči. Na to jsem chtěla víc zaměřit letošní přípravu, aby kilometr byl vyrovnaný.

Potvrdila jste jasně příslušnost i v olympijské sezóně ke světové špičce. Šestá na kilometru a navíc po první jízdě na pětistovce pátá. Tam ztrácíte na medaile pouze šest setin sekundy. Když se vrátím k pětistovce, přišlo mi, jako byste v té úvodní rovince zaškobrtla.

Měla jsem tam docela velkou chybu. Já jsem byla dost rychle od čáry. Trochu jsem se do toho nedokázala srovnat v té druhé půlce, kdy je potřeba, aby člověk z běhu začal bruslit. Tam jsem měla jeden krok jako hodně velké zaváhání. Že je to stabilní, to jsem nemohla říct o těch minulých sezonách, kdy první světové poháry byly taková loterie.

Japonka Nao Kodairaová je trochu jinde než zbytek světa, ale je tu šest, osm závodnic, které bojují o medaile. Jak to bude vypadat v sobotním závodě, když se vyvarujete toho zaškobrtnutí?

Pro mě jako pro každého závodníka je to nový den. Pětistovka je opravdu o každém kroku, jak jste dneska viděli. Je to hodně vyrovnané, což jsme v minulých letech neměli. Už to začíná být jako v chlapech, je to opravdu o setinkách. Zítra je nový závod, takže se výsledková listina může promíchat úplně celá.