Týmy lyžařek Vlhové a Ledecké spolupracují. Snaží se tak konkurovat silným Rakušankám nebo Švýcarkám

Z pohledu tuzemského fanouška alpského lyžování by to byl splněný sen – Češka Ester Ledecká a Slovenka Petra Vlhová v jednom týmu. To se asi jen tak nestane, ale dvě hvězdy zasněžených svahů spolu začaly spolupracovat. Jejich týmy si při závodech výrazně pomáhají, aby mohly konkurovat silným reprezentacím například Rakouska, nebo Švýcarska. Od zpravodaje z místa St. Anton 18:04 10. ledna 2021

„Pořád s Magonim a celým jejím týmem spolupracujeme, spolupráce se mi moc libí.“ Trenér Ester Ledecké Tomáš Bank je z toho nadšený. S italským koučem Petry Vlhové Liviem Magonim často debatuje.

Ledecká má další umístění mezi lyžařskou elitou, v náročném superobřím slalomu skončila šestá

„Brzo ráno, ještě než je prohlídka trati, máme jury prohlídku. Domluvíme se, kde bude kdo stát a i se trošku domlouváme, jaká by tam měla být linie. Před startem našich závodníků si dáme report, každý je na jiné pozici a máme tady na tom sjezdu celkem sedm pozic, takže si to navzájem poreportujeme,“ popisuje Bank Radiožurnálu.

Díky nim si mohou jízdy závodnic natáčet, záběry si vymění, poté sestříhají a najdou si na nich chyby. V trénincích sjezdu v St. Antonu platilo, že Ledecká, která startovala dříve, posílala jakousi tichu poštou na start informace Vlhové.

„Petra nechce report od nás, je zvyklá na report od Livia, takže my to řekneme Liviovi a on to poté řekne Petře. I když by to možná v češtině bylo jednodušší, ale oni to tak chtějí,“ říká Bank.

I když týmy komunikují skrz evysílačky, přímá trasa Vlhová–Ledecká není. Takže Petra Vlhová se v sobotu neptala dříve startující Češky: „Upřímně... sleduju jí, ale teď jsem přišla o trochu později na start, takže jsem jí neviděla. Ale sleduju jí a jezdí velmi dobře. Od každé holky se snažím vzít to nejlepší,“ říkala slovenská lyžařka.

Ledeckou a spol. podpoří fanoušci ze sněhu. ‚Přišlo mi smutné, že nebudou diváci,' říká pořadatel

A Ester Ledecká využívala v neděli v opačné situaci také poznatků trenérů, a ne přímo Slovenky. Ale když by došlo na točivé disciplíny, bude pro Ester Ledeckou Petra Vlhová jedním ze vzorů.

„Určitě jo, Petra je fantastická a šikovná závodnice, má výbornou techniku a je silná, což je evidentně vítězná kombinace. Snažím se na ní vždy dívat, brát si z toho to nejdůležitější, co bych mohla sama potom použít, i přestože moje slalomářský a obřákářský schopnosti nejsou ani zdaleka jako její, chtěla bych ale na mistrovství světa jet kombinaci, takže od těchto závodnic se můžu učit,“ dodává Ledecká.

Právě v alpské kombinaci – součtu super-G a slalomu – se jejich schopnosti velmi dobře doplňují.