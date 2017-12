Sourozencům Novákovým se ve Švýcarsku dařilo, na Tour de Ski postoupili z kvalifikace sprintu

Na úvod Tour de Ski příjemně překvapili sourozenci Petra a Michal Novákovi, kteří dokázali jako první z českých běžců na lyžích v této sezoně postoupit z kvalifikace sprintu. Vyřazovací část ve švýcarském Lenzerheide pro ně skončila hned ve čtvrtfinále. Nováková obsadila 17. místo, její bratr byl devětadvacátý a poprvé ve Světovém poháru bodoval. Lenzerheide/Švýcarsko 16:51 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžkyně na lyžích Petra Nováková | Foto: Tomáš Kohout | Zdroj: Český rohlas

V závodech na trati 1,5 kilometru volnou technikou si vedli nejlépe obhájce celkového prvenství Rus Sergej Usťugov, který vyhrál zahajovací sprint i loni, a překvapivě domácí Laurien van der Graaffová. Švýcarská lyžařka si ve 30 letech doběhla pro první vítězství ve Světovém poháru.

Nováková, kterou na podzim omezovaly problémy s kyčlí, zaznamenala druhý nejlepší výsledek v sezoně po 13. místu na desítce v Davosu. „Po té době, co jsem se loni nedostávala do rozjížděk a předloni se mi to povedlo jen párkrát, je neskutečný pocit být zase zpátky i ve sprintu. Byl to skejtový sprint a ten mi vždycky šel. Snad v něm budu postupovat i v průběhu zimy,“ uvedla Nováková na webu lyžařského svazu.

V kvalifikaci zaběhla 23. čas, bojovný výkon předvedla i v rozjížďce, v níž skončila čtvrtá čtyři desetiny sekundy za postupem. „Trochu jsem se v rozjížďkách bála se cpát dopředu, takže jsem pokaždé tahala vzadu ocas. Nakonec se mi ale podařilo z šestého místa zafinišovat na čtvrté. Jsem strašně šťastná. Pro mě je to úplně perfektní vstup do Tour de Ski,“ řekla čtyřiadvacetiletá rodačka z Karlových Varů.

Jednadvacetiletý Novák si první body v kariéře zajistil 24. příčkou v kvalifikaci. Ve svém čtvrtfinále pak doběhl poslední šestý se ztrátou šesti sekund na nejlepší. „Se závodem jsem velmi spokojený. Kvalifikace se povedla přesně podle mých představ, fyzicky jsem se cítil výborně. V rozjížďce se mi v prvním kole podařilo dostat na dobré místo ve skupině, bohužel mi pak došly síly. Je stále na čem pracovat,“ řekl Novák.

Česká jednička Martin Jakš obsadil v kvalifikaci 55. místo a do vyřazovací části neprošel stejně jako Aleš Razým, Petr Knop, Karolína Grohová, Kateřina Beroušková a Kateřina Janatová.

Usťugov před rokem vyhrál úvodních pět etap Tour de Ski a také dvanáctý ročník zahájil dominantně. Po jasném vítězství v kvalifikaci sice ve čtvrtfinále těsně prohrál s Norem Finnem Haagenem Kroghem, ale další dvě jízdy opět opanoval. V obou vyzrál na svého velkého rivala a sprinterského specialistu Federica Pellegrina.

Finále rozhodl Usťugov brzkým nástupem už při nájezdu do druhého kola a Itala porazil o rovnou sekundu. Zvítězit v úvodní etapě Tour de Ski dvakrát po sobě v minulosti dokázal jen Nor Petter Northug v ročnících 2011/12 a 2012/13.

Van der Graaffová se dočkala vítězství ve Světovém poháru ve svém 114. závodě. Dosud byla nejlépe druhá ve sprintu v Novém Městě na Moravě v lednu 2014, na stupně vítězů se dnes prosadila teprve počtvrté. Ve finále své soupeřky jasně předčila, druhou Sophii Caldwellovou z USA porazila o 1,4 sekundy. Třetí byla jediná norská finalistka Maiken Caspersen Fallaová.

Obhájkyně vítězství v Tour Heidi Wengová se štěstím postoupila do semifinále, v němž vypadla.

Tour de Ski pokračuje na Silvestra závody klasickou technikou, muži poběží 15 km a ženy desítku.