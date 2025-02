Je to padesát na padesát, říká o možnosti návratu ještě letos olympijská vítězka ve slalomu Vlhová

Mistrovství světa v alpském lyžování skončilo a i když je po něm spousta šťastných, slzy jiných nebylo možné přehlédnout. Třeba Norka Stjernesundová měla ještě hodinu po závodě uplakanou tvář, když skončila v obřím slalomu o setinu sekundy čtvrtá. A jiná žena byla zklamaná, protože do závodů ani nezasáhla. Na mistrovství světa se přijela jen podívat největší slovenská hvězda Petra Vlhová. Saalbach (Rakousko) 7:45 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Vlhová | Zdroj: Profimedia

Olympijská vítězka v alpském lyžování jen koukala, jak ostatní bojují o zlato. Slovenka Petra Vlhová stále nemůže závodit a jak přiznala, hodně ji to trápí.

„Čekala jsem, že tahle otázka nepadne. Bojujeme, snažíme se, takže to je celé, co k tomu řeknu,“ uvedla pro Radiožurnál Sport Vlhová.

Je to rok a měsíc, co si na domácí sjezdovce v Jasné vážně poranila koleno a od té doby se nedala dohromady. A není jisté, že tuhle sezónu vůbec bude závodit.

„Ještě to nedokážu říct, jestli vůbec. Je to 50 na 50 a stále to platí,“ přiblížila možnost návratu v letošní sezoně.

Původně měla stihnout začátek sezóny, pak to vypadalo, že naskočí do Světového poháru po Vánocích. Ale teď je únor a Vlhová je zklamaná, že na soupeřky stále jen kouká.

„Zdravotně se cítím dobře, mentálně je to nahoru a dolu, to nebudu lhát. I přes to, že se usmívám, tak mám dny, kdy je mi velmi špatně. Bojuji s tím. Není to vždy o tom štěstí, o úsměvu,“ říká olympijská vítězka ve slalomu, která by příští rok měla svůj titul obhajovat.

Stejně tak by mohla své dovednosti využít i v nové olympijské disciplíně, tedy týmové kombinaci. Jenže na Slovensku není sjezdařka, která by ji doplnila. Přesto jí to bavilo.

„Ta disciplína se mi velmi líbí, myslím, že je to velmi pěkný formát. Mohu to říct z pozice diváka, protože se teď dívám na hodně závod. Bylo to podle mě velmi zábavné a tím, že jde každý svojí disciplínu, tak je kvalita na úplně jiné úrovni. Hlavně u chlapů, co byli všichni Švýcaři, tak každého, kdo to viděl, tak to bavilo. Myslím, že to má potenciál,“ říká Petra Vlhová, která naposledy závodila v lednu 2024 a na svůj návrat už se těší.