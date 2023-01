Byla jsem trpělivá a věděla, že to přijde, pochvalovala si Vlhová skalp Shiffrinové ze slalomu ve Flachau

Slovenka Petra Vlhová se dočkala prvního vítězství v této sezoně Světového poháru v alpském lyžování. Ve slalomu pod umělým osvětlením ve Flachau porazila o 43 setin sekundy Američanku Mikaelu Shiffrinovou. Pro Vlhovou to byl důležitý moment, od začátku sezóny se jí příliš nedařilo a teď to zlomila na svahu, na kterém už dvakrát předtím vyhrála. Flachau 14:15 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Vlhová | Zdroj: Reuters

Rekordní 83. vítězství Mikaelly Shiffrinové ve Světovém poháru alpských lyžařek ještě nepřišlo. Radost jí tentokrát překazila její velká soupeřka Petra Vlhová.

„Ještě stále jsem plná emocí, protože jsme na tom dlouho pracovali. Celou sezonu se mi to nedařilo a teď jsem velmi šťastná, že se mi to povedlo ve Flachau.“

Petra Vlhová po průjezdu cílem zaostřila na výsledkovou tabuli a byla nadšená, že se jí konečně podařilo vyhrát. Porazit Mikaelu Shiffrinovou v její současné formě je velký úspěchem.

„Když chcete Mikaelu porazit, musíte lyžovat nejlépe, jak umíte. Když to dokážete, svědčí to o tom, že jste velmi silní, protože Mikaela momentálně překonává všechny rekordy v alpském lyžování a pro mě je to čest. Myslím, že za 20 nebo 30 let na to budu ještě vzpomínat,“ vyprávěla Vlhová pro Radiožurnál.

Pravda, Shiffrinová možná nejela druhé kolo v ideální formě. Z pozávodní konference se omluvila kvůli nemoci, ale to na úspěchu Vlhové nic nemění. Naopak, Slovenka je ráda za tento už tradiční slalomový souboj.

„Motivuje mě to, že ji chci porazit, chci být na nejvyšším stupni. Jsem šťastná, že jsem na tom pracovala, byla trpělivá a věděla, že to přijde. Jsem šťastná, že jsem dokázala lyžovat tak, jak umím.“

Shiffrinová a Vlhová se teď zaměří na jiné disciplíny. Další slalom Světového poháru by měly jet na konci ledna ve Špindlerově mlýně. Otázkou ale je, jestli počasí dovolí zasněžit tamní černou sjezdovku.