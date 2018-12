Konec norské hvězdy. Běžec na lyžích Northug ukončil zdravotním problémům kariéru

Do letošní sezony už nenaskočil, protože se vinou zdravotních problémů nedokázal dostat do formy. S poklesem výkonnosti se i kvůli zdravotním potížím potýkal už v minulých dvou letech a na olympijské hry v Pchjongčchangu se ani nenominoval.

15 olympijských medailí a dost. Marit Björgenová ve 38 letech ukončila kariéru Číst článek

„Rozhodl jsem se skončit,“ řekl na tiskové konferenci se slzami v očích Northug, kterému bylo během kariéry často vytýkáno arogantní chování.

„Udělal jsem maximum, abych se dostal zpět do formy a vyjel si účast ve Světovém poháru. Poslední dva týdny jsem ale cítil, že k tomu mám hodně daleko. Rozhodl jsem se, že už kvůli tomu nebudu dál plýtvat energií. Je to pro mne nejlepší řešení a už se těším na nové věci,“ prohlásil Nor.

V květnu 2014 zavinil pod vlivem alkoholu nehodu, při které byl zraněn jeho spolucestující. Northug místo nehody opustil a tvrdil, že vůz neřídil, ale později se přiznal.

V říjnu byl odsouzen k 50 dnům vězení, trest si však mohl odpykat doma až po skončení sezony. Nepřišel tak o start na světovém šampionátu ve Falunu, kde získal čtyři zlaté medaile a stal se nejúspěšnějším závodníkem historie MS.