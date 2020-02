‚Doufám, že porazím bratra Evana.' Bývalý běžec na lyžích Northug se zúčastní Jizerské padesátky

„Rád dělám věci podle sebe. Podle některých jsem se choval zvláštně, nebo spíš jinak než ostatní. Někomu se to líbilo, někdo to nenáviděl. Ale takový je můj styl, takový jsem já, Petter. Podívejte se na Youtube, jestli to chcete vidět znovu,“ říká na Radiožurnálu Petter Northug.

Bývalý běžec na lyžích Petter Northug se o víkendu zúčastní Jizerské padesátky

Ano, na serveru Youtube můžou fanoušci nalézt několik videí, na kterých Petter Northug v cíli prstem ukazuje na svůj zatnutý biceps nebo provokativně čeká na své soupeře těsně před cílovou čarou, přestože je dopředu jasné, že nakonec zvítězí.

A že není úplným andílkem, to potvrdil i před šesti lety, kdy v Trondheimu v opilosti havaroval se svým vozem a z místa nehody utekl. Proslavil se ale hlavně tím, jak rychle běhal na lyžích, i díky své povaze dělal podle mnohých tento sport zajímavějším.

Ve stopě už má to nejlepší dávno za sebou, i když Norové ho i rok po ukončení kariéry stále často vídají na televizních obrazovkách, například v jednom zábavném pořadu.

„Ano, máme různé skryté kamery a trochu provokujeme Švédy. Je to páteční show, vydávám se ve Švédsku za člověka, který například hledá novou práci, a oni se mi snaží pomoci. Já se před poté nimi třeba rozpláču, ale je to vážně zábavné,“ popisuje Northug.

O víkendu nazuje olympijský medailista a bavič v jedno osobě běžecké lyže v Bedřichově a vydá se na trať Jizerské padesátky. Ale protože již na sněhu netráví tolik času jako dřív, a možná i přibral nějaké to kilo, žádné velké cíle nemá. Tedy až na jeden.

„Doufám, že porazím svého bratra Evana. Budeme spolu v distančním závodě soupeřit po hodně dlouhé době, takže doufám, že budu nejlepší z naší rodiny,“ usmívá se Petter Northug. I když favoritem v tomto souboji v Jizerských horách prý bude jeho bratr.