VIDEO: Olympijský vítěz složil píseň o koronaviru. Vyměním zlaté medaile za toaleťák, zpívá Northug

Koronavirus sice poslední týdny paralizoval téměř celý sportovní svět, ale najdou se i sportovci, kteří se situaci snaží odlehčit humorem. Jedním z takových příkladů je dvojnásobný olympijský vítěz v běžeckém lyžování Petter Northug. Ten na svém facebooku zveřejnil píseň, kterou sám složil, nazpíval a ještě si zahrál hlavní roli v domácím klipu. Oslo 14:49 1. dubna 2020

Karanténa a koronavirus, to jsou hlavní témata Northugova hitu, který složil, aby pobavil fanoušky.

Třináctinásobný mistr světa v ní mimo jiné ukáže, jak vypadá jeho byt, ve kterém momentálně tráví veškerý čas. K vlastní tvorbě se nechal inspirovat světoznámým hitem od kanadské zpěvačky Céline Dion - All By Myself.

Píseň, kterou složil Petter Northug:

„Když jsem byl mladý, byl jsem lyžařský šampion. Byl jsem nejlepší, ze všech synů, co měl náš otec John...,“

„...ale tyhle dny jsou už pryč, teď zůstal jsem sám. Žádné holky na mé dveře neklepou, už to prostě není, tak jako dřív, zůstal jsem sám...,“

„úplně sám, v karanténě, na 14 dní, jen na vlastní pěst. Žádný toaleťák a já tak špinavou mísu mám. Zkoušel jsem roličku vyměnit za zlatých medailí pár, zkoušel jsem vše...“

V podobném duchu se nese celá Northugova píseň, která by měla všem zvednout alespoň trochu náladu.

Čtyřiatřicetiletý Nor ukončil profesionální kariéru v roce 2018 a do té doby stihl vybojovat na zimní olympiádě ve Vancouveru v roce 2010 vybojovat dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.