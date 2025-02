Pochvala od samotného krále biatlonu Bjöerndalena mě moc těší, říká biatlonista Bö po dalším zlatu

Rekordní 21. zlatou medaili na mistrovství světa vybojoval ve sprintu ve Švýcarsku norský biatlonista Johannes Thingnes Bö. V historických tabulkách se tak dostal před legendárního krajana Ole Einara Bjöerndalena, který mu jako jeden z prvních v Lenzerheide také gratuloval. Od zpravodaje z místa Lenzerheide (Švýcarsko) 9:43 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Thingnes Boe na mistrovství světa po vítězství ve sprintu | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Johannes Thingnes Bö si rekordní 21. zlaté medaile z mistrovství světa v kariéře, 11. individuální a 4. ze sprintu opravdu váží. Díky ní překonal historické maximum svého idolu - Ole Einara Björndalena. Právě tahle biatlonová legenda a současný expert norské TV ve Švýcarsku pak v cílovém prostoru také přispěchal s gratulací.

„Jsem pyšný a tenhle titul si hodně užívám. Když tu za mnou Ole přišel, tak se na mě usmál a bezprostředně po tom, co jsem mu vzal ten rekord, říkal, že je to dobré pro biatlon. To od samotného krále potěší,“ říká mladší z veleúspěšných bratrů Boeových, který po této sezoně ukončí kariéru.

„Ole Einar Björndalen, Martin Fourcade a Johannes Thingnes Bö. Tři největší legendy našeho sportu a se všemi jsem mohl stát na startu a závodit. Dokonce jsem všechny tři dokázal alespoň v jednom závodě porazit,“ směje se nejlepší z Čechů ve sprintu na světovém šampionátu třiadvacátý Michal Krčmář.

Unikátní sbírka medailí

Trenér národního týmu a bývalý reprezentant Ondřej Moravec také oceňuje výjimečnost norského fenoména. „Trochu mě mrzí, že už končí. Mohli nám ještě ukázat daleko víc. Podle mě je Johannes ještě větší legenda než borci, kteří tu byli před ním,“ myslí si Moravec.

Johannes Thingnes Bö teď má před sebou ideální možnost svou unikátní sbírku ještě rozšířit, protože do stíhačky vyrazí se skoro půlminutovým náskokem.

„Jeho výkony mě nepřekvapují. Závidím mu s jakou to dělá lehkostí a je opravdu výborný,“ myslí si Jonáš Mareček. Ten společně s Vítězslavem Hornigem pojede stíhací závod, který v Lenzerheide začíná v 15.05 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na rozdíl od Johannese Bö ale startují z 38., respektive 28. pozice se ztrátou kolem dvou minut na nového rekordmana v počtu zlatých medailí z mistrovství světa.