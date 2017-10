Poletíte do Koreje? Otázky a odpovědi pro fanoušky českých olympioniků

Kde se konají olympijské hry?

Pchjongčchang a Kangnung jsou horské středisko a město na východě Korejského poloostrova. Hlavním pořadatelem her je 43tisícové město Pchjongčchang v pohoří Tchebek. Budou se zde konat „horské“ sporty, jako třeba lyžařské disciplíny či závody v ledovém korytě. V pobřežním 200tisícovém Kangnungu stojí haly pro lední hokej, rychlobruslení či curling.

Jak se tam dostanete? Bude nějaký společný fanouškovský zájezd?

Ano, Český olympijský výbor spolupracuje s cestovní kanceláří, která zájezdy na olympijské hry pořádá dlouhodobě a chystá se i do Koreje. Vzhledem ke vzdálenosti a cenám je ale zájem menší, než například u her v Soči či Riu. „Zprostředkováváme zájezdy i prodáváme vstupenky. Do Koreje se chystá hodně fanoušků po vlastní ose, jedná se o desítky osob v obou případech,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Robert Štěpánek z kanceláře IBTravel.

ČSA vypravují linku do Soulu každý den kromě pátku. Zpáteční letenka lze aktuálně pořídit za cca 21 tisíc korun. V době zimního času si v letadle přenastavte hodinky o 8 hodin dopředu.

Kontakty:

Záchranná služba a požárníci: 119

Policie:112, 113

České velvyslanectví v Soulu:

Telefon: +82-2-725 6765-6, 720 6453

Přímá linka: +82-2-725 6763

Nouzová linka: +82-10-7445 6765

Kolik to bude stát?

V součtu téměř určitě přes 100 tisíc korun. Nejlevnější balíček cestovní kanceláře stojí téměř 80 tisíc bez letenky. Samostatní cestovatelé budou mít starosti se sehnáním ubytování. Poptávka totiž výrazně převyšuje nabídku.

„Veškeré ubytovací zařízení mají nasmlouvané cestovní agentury i tři roky dopředu. V tuhle chvíli nabídka není široká pro individuální zájemce. Pokud ano, jsou ceny vysoké, stejně jako na každé velké akci,“ říká Robert Štěpánek.

Kde tam budete bydlet?

To už je složitější. Kangnung a hlavně Pchjongčchang jsou malá města s nízkými ubytovacími kapacitami. Na serveru booking.com se volné pokoje dají najít, ale ubytovatelé startují své ceny za dvoulůžkový pokoj i na 10 tisících korunách za noc. Variantou může být bydlení v Soulu, spojení s olympijskou oblastí na druhé straně země by pak obstarala nová rychlodráha, ta ale může mít kapacitní problémy.

"Ubytování mají nedomyšlené. Drživá většina bude muset dojíždět ze Soulu, i sponzoři. Tak snad bude dostatečně pokrytá doprava. Rychlovlaky budou nejspíše rychle vyprodané, ale snad budou posílené i autobusové linky," říká Nicole Martincová, která v Koreji dlouhodobě studuje.

A co cesta ze Soulu na sportoviště?

Rychlodráha by měla být otevřena na přelomu roku. Společnost Korail spouští pro zahraniční návštěvníky předprodej pěti a sedmidenních jízdenek. Pro dospělého stojí v přepočtu cca 3200 a 3700 korun

Jsou potřeba víza?

Ne. Potřeba je pouze platný cestovní pas. Vízum by návštěvník potřeboval pouze v případě, že by se chtěl v Koreji zdržet více než 90 dní.

Jak seženete vstupenky?

U prodejce i na místě. ČOV dostal k dispozici zhruba 3000 vstupenek plus další na halové turnaje. Jejich distribuci zajišťuje stejná cestovní kancelář, která pořádá zájezdy. Cenově se pohybují v rozmezí od 540 korun, na boby, saně či ženský hokej, do 36 000 na slavnostní zahájení, kompletní ceník naleznete zde.

Hrozí nějaké bezpečnostní riziko?

Od Jihokorejců ne. V zemi je velice nízká kriminalita. „Když si nechám kabelku na židli a odskočím si v kavárně na toaletu, nemám žádné obavy, v Česku scifi, v Koreji realita. Nebojím se tu jít sama po ulici, nikde nevidíte poničený majetek,“ píše Nicole Martincová ve svém blogu.

Mezinárodní situace je horší. Nečitelný severokorejský režim vyhrožuje svému sousedovi zničením tak často, že už to Jihokorejci ani nevnímají.

„Byli by to blázni, kdyby začli střílet ke svým hranicím. Pchjongčchang je asi 50 kilometrů od severokorejských hranic, to by museli být šílenci,“ říká s nadsázkou v reportáži Radiožurnálu biatlonista Michal Šlesingr. Třeba Francouzi jsou ale opatrnější a svou účast vzhledem k bezpečnostní situaci zvažují.

„Jedná se o velkou akci, ale z mého pohledu je bezpečnost na olympiádě vždy natolik podchycená, že se nemůže nic stát,“ zůstává klidný Robert Štěpánek.

Jak se tam domluvíte?

Čím dál od Soulu, tím hůř. „Olympiáda se odehrává na korejském venkově a v horách. Vybavenost anglickým jazykem je malá. Máme tam lidi, kteří mluví anglicky, korejsky a česky,“ říká Robert Štěpánek. V hostitelských městech by měli během konání her fanouškům pomáhat dobrovolníci.

Co tam budete jíst?

Zřejmě něco úplně jiného, než v Čechách. Korejské jídlo je námět na samostatný článek, ne-li knihu. Zvláštnost stravování v Koreji je i v tom, že se místní chodí najíst častěji do restaurace, než aby zůstali doma. Jídlo je o něco, často podstatně, dražší než v Čechách, suroviny ale vyjdou často ještě dráž.

Jací jsou Korejci?

„Ctí tradice, rodinu, starší lidi. Klaní se při pozdravu a slušné chování ve společnosti je pro ně samozřejmostí,“ říká Nicole Martincová. Horší je ale jejich chování na ulici, kdy téměř neodtrhnou oči od telefonů, velké návaly v jinak skvěle propracovaném systému soulské veřejné dopravy jsou pověstné. Na ulicích je také minimum odpadkových košů.

Pro každou hostitelskou zemi olympijských her navíc platí, že jsou její obyvatelé vřelí k cizím návštěvníkům, snaží se jim být k dispozici a představují místní kulturu a zvyky.

Čím se tam platí?

Wony a kartou. Aktuální kurz ČNB se pohybuje kolem dvou korun za 100 wonů, korejskou měnu nabízejí i směnárny v Čechách. Ve větších městech jsou velmi rozšířené platby kartou, které platby převedou často v aktuálním kurzu s poplatkem podle vaší banky. Průměrné rozdíly v cenách naleznete zde.

Jak si povedou čeští sportovci?

Nevíme, ale… Už ze Soči před čtyřmi lety přivezla česká výprava rekordních 8 medailí a podle odhadu renomované agentury Gracenote by to v Koreji mohlo být ještě lepší. Statistici předpovídají české výpravě devět cenných kovů, z toho čtyři zlaté, spoléhají především na Martinu Sáblíkovou a Gabrielu Koukalovou.