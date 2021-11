Polský sáňkař, který se zranil na olympijské trati, musel domů kvůli covidu letět nákladním letadlem

Nejdřív se zranil na olympijské trati kvůli zavřeným vratům, pak ho Číňani nechtěli pustit domů, protože nestrávil v zemi dostatek času v karanténě kvůli covidu. Polský sáňkař Mateusz Sochowicz prožil přinejmenším zvláštní test nové sáňkařské dráhy v čínském Jen-čchingu. Nyní se již zotavuje a rehabilituje v Poznani a stále doufá, že se olympijských her v Pekingu zúčastní. Obává se ale psychických problémů. Peking 14:41 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský sáňkař Mateusz Sochowicz během olympijského závodu v roce 2018 | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Pětadvacetiletý Sochowicz absolvoval svou tréninkovou jízdu na nové sáňkařské trati v Číně minulý týden v pondělí. Vyrazil z místa startu žen a po dvou zatáčkách mu cestu zahradila zábrana v místě, kde se měla tato část trati napojit na mužskou.

„Rozsvítilo se zelené světlo a vyrazil jsem. Poprvé se mi podařilo v pohodě projet těmi prvními dvěma těžkými zatáčkami a najednou se přede mnou objevila zavřená brána,“ řekl Sochowicz polskému webu Onet.

„Vyklouzl jsem ze saní a zaujal jsem pozici jako při sjezdu na lyžích. Doufal jsem, že bych mohl zvládnout bariéru přeskočit. Ale všechno se to dělo strašně rychle a neměl jsem čas se odrazit. Proto mám polámané nohy, ne zbytek těla. Kdybych nezareagoval, mohlo dojít k tragédii,“ doplnil Sochowicz.

Nakonec si „pouze“ zlomil levou kolenní čéšku a na pravé noze utrpěl řeznou ránu až ke kosti. Účastník předchozích olympijských her v Pchjongčchangu se podrobil operaci. Pořadatelům vyčítá, že na jeho nehodu zareagovali pomalu, a než ho převezli do nemocnice, nechali ho zhruba půl hodiny ležet na ledě.

Polský sáňkař Mateusz Sochowicz po nehodě v nemocnici v Pekingu | Foto: Beijing Organising Committee for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games | Zdroj: Reuters

„Pořadatelé na dráze předvedli obrovskou neschopnost. Vůbec nevěděli, co mají dělat. Někdo ke mně přišel a pokoušel se rukavicí dotknout mé vyčuhující kosti. Děly se tam hrozné scény,“ řekl Sochowicz. Pořadatelé to ale odmítají s tím, že v nemocnici byl už 19 minut po nehodě.

Navzdory vážnému zranění ještě polský sáňkař nevzdal účast na únorových olympijských hrách. „Doufám, že to zvládnu. Když mi dá (federace) FIL divokou kartu a budu se moci soustředit na vyléčení, možná šance bude,“ řekl Sochowicz.

„Ale je tu větší problém. Nevím, jestli se zvládnu zotavit psychicky a budu schopen se na tuhle trať vrátit. Možná budu mít strach, že mě něco čeká hned za rohem,“ řekl nejlepší polský sáňkař.

Cesta nákladním letadlem

Tím ale problémy polského sáňkaře neskončily. Čínské úřady totiž podle deníku The New York Times nechtěly Sochowitze pustit do běžného letu. Nestrávil totiž v zemi 21 dní v karanténě, jak vyžadují místní protikoronavirová opatření, a nemohl se tak volně pohybovat a tedy ani odletět běžným spojem domů. V Číně by musel zůstat ještě další dva týdny.

Došlo tak k složitým vyjednáváním. Jednou z variant bylo podle deníku Süddeutsche Zeitung i vyslání charterového letu polské letecké společnosti LOT. Úřady nakonec povolily Sochowiczovi v pondělí odletět nákladním letadlem čínské letecké společnosti Air China do Milána.

Odtud po několik hodinách čekání odletěl polský sáňkař do Varšavy, poté podle serveru Sport.pl pokračoval do Poznaně. Tam už nyní rehabilituje.