Poslanec Janda uzavře sportovní kariéru v závodu družstev. Snad se oproti pátku zlepším, doufá

Vrcholoví sportovci se na sklonku kariéry věnují i jiným zaměstnáním. Chvilku zvládají obě profese, potom přestoupí a stanou se z nich třeba trenéři. Skokan na lyžích Jakub Janda se ale mění velice rychle v poslance. V sobotu se rozloučí s profesionálním sportem týmovou soutěží. Wisla/Polsko 9:53 18. listopadu 2017

Sobota bude velkým dnem u skokanského můstku v polské Wisle. Sice se pod něj vměstná jen 8 tisíc lidí a budou fandit svým Polákům, ale i jednomu Čechovi, kterého vlastně adoptovali. Hlasatel je nemusel moc hecovat ani ve chvíli, kdy se mu nepovedla kvalifikace. Další skokan Roman Koudelka rovnou stanovil diagnózu, co udělal Janda špatně.

„Už má hlavu někde jinde a já to chápu. Dokázal toho dost, a že nepostoupil, se stane,“ říkal po páteční kvalifikaci. Jakub Janda se do své základny v Polsku přijel rozloučit s kariérou. Už v pondělí by totiž měl skládat poslanecký slib a skočky už bude jen leštit a ometat z nich prach. Ještě předtím ho čeká poslední závod.

„Řekl jsem, že se rozloučím ve Wisle a stane se tak v závodě družstev. Hlásí dobré počasí, tak se dobře vyspím a do dalšího dne se snad zlepším,“ pověděl Radiožurnálu ještě v pátek po nepovedené kvalifikaci do závodu jednotlivců. Začínající poslanec ODS se preventivně snažil ignorovat emoce. Co když ale skočí nejméně z celé čtveřice a pokazí týmu výsledek?

„Tak to si nedokážu představit. Poslanci se nemění,“ řekl s kamenným obličejem Lukáš Hlava. Zkrátka bylo znát, že i chybu by svému parťákovi v týmu snadno odpustil. Ke zmíněné trojici se přidá ještě Tomáš Vančura, který vystřídá zraněného Vojtěcha Štursu.