'Bolelo to víc než jindy.' Sáblíková skončila ve Stavangeru na pětce třetí a kvalifikovala se na olympiádu

Martina Sáblíková startovala ve čtvrté rozjížďce ze šesti, před ní překonala velezkušená Němka Claudia Pechsteinová traťový rekord dráhy ve Stavangeru, to ale pro Češku sužovanou bolestmi zad tentokrát nebyl cíl.

„Když jsem viděla, jak jezdí ostatní, tak jsem si říkala, že budu pátá nebo šestá. Proto jsem ani nepočkala uprostřed (oválu) a bylo pro mě překvapení, když pro mě přišel Petr (trenér Novák), že jsem třetí. Pro mě je dnes neuvěřitelné, že se to povedlo,“ uvedla Sáblíková pro Radiožurnál.

'Nemůžu si dovolit nestartovat.' Sáblíková nastoupí na pětku i s bolavými zády Číst článek

Ve své rozjížďce za sebou brzy nechala Rusku Jurakovovou, ale na Němku od prvního kola ztrácela, po deseti okruzích činilo její manko tři a půl vteřiny, v závěru ho svým tempovým pojetím stáhla a svůj čas dostala o pět setin pod sedm minut. Zařadila se tak na druhé místo.

„Nebudu zastírat, že to bolelo více než jindy. Hlavně tedy v zatáčce, levá noha dostává hrozně zabrat. A i když jsem s tím zkoušela bojovat a zrychlit, tak to nešlo,“ přiznala Sáblíková.

Na startu ale ještě čekaly čtyři silné konkurentky. Kanaďanka Blondinová nestačila na Pechsteinovou o 7 desetin, ale čas Sáblíkové předčila, na rozdíl od Nizozemky Schoutenové, která ztratila v posledních kolech.

V poslední rozjížďce jely Ruska Voroninová a další Nizozemka Antoinette de Jongová, ani jedna neudržela tempo, kterým by mohla ohrozit Pechsteinovou i Sáblíkovou. 45letá Claudia Pechsteinová s traťovým rekordem závod ve Stavangeru vyhrála, Martina Sáblíková navzdory zdravotním problémům skončila na třetím místě.

„Nebudu hodnotit to, že jsem byla třetí, ale především to, že hlavní věc tady byla kvalifikace na olympiádu. To se povedlo, takže je mi jedno, jestli jsem s tím časem a s těma problémama byla první, třetí nebo pátá, ale že jsem se kvalifikovala. Teď doufám, že se bude můj stav zlepšovat a do února uděláme dost práce,“ dodala Sáblíková.

Smekám před Martinou Sablikovou. I přes obrovské bolesti zad dojela v závodu SP na 5000 m třetí. Gratulace! Rozhovor na @Radiozurnal1 pic.twitter.com/BlzT6OtlHg — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) 19 November 2017