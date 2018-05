Přesně před 40 lety zdolali Messner a Habeler vrchol světa bez použití kyslíku

„Kromě těch lidí, kteří nám říkali, že to nedokážeme, že děláme něco bláznivého, se našli i tací, kteří nám důvěřovali a říkali, že to je možné. Věděli jsme, že šerpové už v osmi tisících metrech bez použití umělého kyslíku byli. Já a Messner jsme byli přesvědčení, že to možné je,“ říká Peter Habeler v jednom z videí pro lezecký portál Desnivel.

Horolezci se na Mount Everestu obávají krádeží kyslíkových láhví Číst článek

S Messnerem se poprvé potkali v roce 1966. Habeler sám o sobě říká, že nikdy nebyl velký horolezec, vždyť Mount Everest byla teprve jeho druhá zdolaná osmitisícovka. I když je to už 40 let, Habeler si z výstupu pamatuje ty pozitivní věci.

„Vzpomínky nějaké mám, ale ne úplně přesné. Přeci jenom už je to 40 let. Také si nepamatujete úplně všechny zážitky s holkou, se kterou jste chodil před 40 lety. Je jasné, že si člověk pamatuje více ty dobré věci, ale vybavuju si, jak jsme stáli na vrcholu Everestu, já jsem byl dojatý a Reinhold točil nějaký záznam.“

Indové chtějí přeměřit Mount Everest. Myslí si, že se po zemětřesení zmenšil Číst článek

Právě videozáznam je jednou ze součástí filmu s názvem Everest Unlimited, který o tomto prvovýstupu později vzniknul. Zatímco Messner pokračoval ve svých horolezeckých úspěších, Habeler měl cíle trochu jiné.

„Reinhold se mě ptal, jestli chci zdolat korunu Himaláje - tedy vylézt na všech čtrnáct osmitisícovek na světě bez použití umělého kyslíku, ale já jsem řekl, že ne, že chci vychovat syna a zabezpečit rodinu.“

Messnerovi se Korunu Himaláje opravdu získat podařilo, a navíc jako prvnímu na světě.