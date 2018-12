Dvě disciplíny, dvě zlata. Ester Ledecká na olympiádě překvapila v Super-G

Čeští sportovci i přes menší nebo větší nezdary opět výrazně zviditelnili v roce 2018 svou zemi. A nejspíš největší zásluhu na tom měla Ester Ledecká. Její dva olympijské triumfy v různých sportech jsou něčím jedinečným a hlavně ten první, při kterém šokovala svým vítězstvím v lyžařském superobřím slalomu, z ní udělal globální sportovní celebritu. Příběhy 2018 Praha, Pchjongčchang 7:55 24. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká sice byla favoritkou olympijského závodu, ale ne super-G | Zdroj: Reuters

Komentátoři byli u vytržení a mluvili o historickém momentu zimních olympijských her. Ester Ledecká, která přijela do Pchjongčchangu jako favoritka jediné snowboardové paralelní disciplíny, rozhodně mezi medailové naděje v superobřím slalomu nepatřila. Dodnes v něm ve Světovém poháru skončila nejlépe jedenáctá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvě olympijská zlaté medaile ve dvou různých sportech udělaly z Ester Ledecké celebritu

Ledecká se s vysokým číslem 26 dostala o jedinou setinu sekundy před obhájkyni olympijského zlata Annu Veithovou, která v Soči vyhrála ještě s dívčím jménem Fenningerová a pak se tak trochu symbolicky provdala za snowboardistu Manuela Veitha.

V prvním momentu v cíli Ledecká nevěřila, že se před Rakouskou hvězdu i všechny další lyžařky dostala. „Jste první, vyhrála jste,“ oznamoval jí kameraman. Zmatená závodnice se zmohla na jediné slovo odpovědi: „Ne.“

„Já tomu vůbec nerozumím. Strašně ráda bych vám řekla něco jinačího a ne takhle nervózního a zmateného, ale jsem tak příjemně překvapená a pořád si na to nedokážu zvyknout,“ vyprávěla Radiožurnálu překvapená olympijská vítězka.

Fotogalerie (16)



I ona ale po chvíli uznala, že časomíra v cíli skutečně ukazovala správně. „To mi řekněte, co to je? Celou dobu si říkám, že ještě přehodí čas, že mi tam přidají ještě pár vteřin a je to nějaký problém s časomírou.“

Žádné setinky ale nepřibyly a tak mohla po lyžařském superobřím slalomu myslet Ester Ledecká na výjimečný zápis do historie

„Nad tím takhle nepřemýšlím. Chtěla jsem se dostat na olympiádu v obou sportech, to se povedlo a tohle je obrovský bonus. A pokud všechno půjde, jak má, postavím se na start i ve snowboardu a to jsem chtěla dosáhnout,“ říkala.

Šílená jízda na pódium

V paralelním obřím slalomu potvrdila roli favoritky, suverénní byla už v kvalifikaci a i vyřazovací jízdy včetně té finálové proti Němce Jörgové zvládla bez zaváhání.

„Největší emoce byly při závodě, na to nikdy nezapomenu. Každý závod má své vlastní kouzlo a já jsem strašně ráda, že jsem tu mohla být a závodit,“ říkala v tu chvíli už dvojnásobná olympijská vítězka.

Když si ale jela pro svou druhou zlatou medaili na slavnostní ceremoniál do centra olympijských her v Koreji, přidělala trochu starostí pořadatelům. Časově precizní Korejci totiž museli přeskládat pořadí oceňovaných disciplín kvůli zpoždění české závodnice.

„No protože my jsme to vůbec nestíhali. Jeli jsme bud s policií, nebo dvoustovkou. Já se u toho snažila namalovat a podle toho vypadám. Ten chlap jel jak šílenec, bála jsem se, že si vypíchnu oko. Ale dopadlo to dobře, oči mám obě a pořád vidím fantasticky,“ usmála se Ester Ledecká, než vystoupala na pódium kde si podruhé v Pchjongčchangu poslechla českou hymnu.