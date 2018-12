‚Jiná‘ Gabriela Koukalová nezávodila, rozruch vyvolala kontroverzní knihou

Nadšení fanoušků i sportovních komentátorů z vítězství Gabriely Koukalové už jsou jen vzpomínkami, jelikož v uplynulém roce k ničemu podobnému nedošlo.

Koukalová se na biatlonových stadionech vůbec neukázala, údajně také kvůli záhadným problémům s lýtky.

Nejela jediný závod, přesto byla Gabriela Koukalová jednou z nejdiskutovanějších sportovkyň roku

Na čas se stáhla do ústraní a potlesku se dočkala až po sezoně od hostů křtu její nové knihy na pražské Kampě, daleko od nejbližších střelnic.

Tleskalo se její upřímnosti, odvaze říct konečně pravdu a vydat kontroverzní zpověď, ale přestože ji podle Koukalové napsal sám život, přesně v ten moment jako by se od sportovní megahvězdy zároveň odvrátila přízeň mnoha tisícovek biatlonových fanoušků.

„Já bych to ráda napsala hezky, ale necítila jsem to tak, proto jsem to všechno takhle uvedla. Je to konstatování situace, která byla taková, jakou jsem ji vyjádřila,“ odpověděla Radiožurnálu na otázku, jestli ví, že se mohla mnoha lidí uvedených v knize dotknout.

V knize s názvem „Jiná“ šokovala přiznáním k anorexii i bulimii, přičemž z poruch příjmu potravy viní svého bývalého trenéra. Popsala psychické problémy, vztahy v českém týmu i ne zrovna idylický vztah se svoji reprezentační kolegyní Veronikou Vítkovou.

Někteří ji za to ještě víc obdivují, jiní kritizují, anebo si z ní utahují.

„Myslím si, že je dobře, že se otevřela, ale možná to nemuselo být až tak se vším všudy. Některé věci se z kabiny nepouští,“ říkal jeden ze zájemců o podpis během jarní autogramiády.

Návrat?

Tou dobou začal ‚jiné‘ Gabriele Koukalové trochu ‚jiný‘ život, bez biatlonu, protože od vrcholového sportu dala ruce pryč.

„Těšila jsem se, kolik budu mít volného času a jak budu odpočívat. Bohužel mi moje povaha odpočinek nedovoluje, a tak jsem hrozně ráda, že jsem dostala pár šancí podílet se třeba na výtvarných projektech a realizovat se jiným směrem,“ prozradila Radiožurnálu.

Fanoušci, kterým Gabriela Koukalová chybí v biatlonovém světě, se možná ještě dočkají. Nedávno přiznala, že se chce „vrátit do vrcholné formy“. A i když případný comeback vyloženě nepotvrdila, je otázkou, jak by ji teď přijal reprezentační tým.

„Spousta lidí mi říká, že by to byl docela i dobrý nápad, ale já osobně o tom nejsem úplně přesvědčená. A říkám si, že něco je na tom, že by člověk neměl nikdy říkat nikdy. Já jsem byla poprvé na lyžích a přišlo mi, že mi to strašně jde, až jsem to nečekala na tu dobu, jak jsem se úplně separovala a odloučila od sněhu a od všeho,“ nezavrhuje úplně svůj případný návrat.