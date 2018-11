V úvodu rok staré reportáže Radiožurnálu z ledovce Dachstein se mluvilo o sněhu křupajícím pod nohama a obrovských sněhem pokrytých plochách. To už dnes ale může sloužit jen jako vzpomínka, protože Dachstein v posledních týdnech neměl co nabídnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Přírodě se daří opakovaně předčit naše černé můry.‘ Sněhu ubývá a lyžaři nemají kde trénovat

Zapomeňte na sněhově bílé tratě, vystřídaly je spíš led a ze stop vyčuhující kamení, na kterém trpěly skluznice lyží, a bohužel se tak potvrzuje ne zrovna povzbudivý klimatický trend posledních let

„Každé léto a podzim si myslíme, že to následující léto a podzim budou příhodnější, protože se nemůže opakovat taková situace, že na ledovcích odtaje veškerý sníh a jezdí se na ledu. Ale přírodě se kupodivu daří opakovaně předčit naše černé můry,“ říká Radiožurnálu trenér snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek.

I on musel přehodnotit plán přípravy, podobně jako biatlonisti, běžci nebo sdruženáři. Jejich cesty tak letos vedou trochu předčasně daleko na sever, ostatně nic jiného jim nezbývá.

Chceme rozčeřit stojaté vody dálkového lyžování, plánuje Bauer. Jeho tým vtrhne do sezony v růžovém Číst článek

„Stejně jako televize ovlivňuje formát sportů a závodů, tak třeba i výrobci lyžařského vybavení jsou ti, kteří vždycky tlačí na to, aby sezona začala dřív, aby stihli do Vánoc zpropagovat nové modely, aby si je lidi mohli koupit. To je všechno taková spirála. Proto začínají závody dřív, proto musí lyžaři dřív trénovat na sněhu. Je to nastaveno trochu uměle proti přírodě. Pokud by se to vrátilo do původních kolejí, možná by to byl návrat k tradici,“ nabízí teď už bývalý běžec Lukáš Bauer zajímavé vysvětlení, proč už dávno není lyžař lyžařem jen v zimním období.

Jenže v tomto případě návrat k tradici nehrozí - čekat na první sníh třeba do Vánoc, to by asi nešlo. Vždyť tou dobou mají za sebou sportovci už několik závodů Světového poháru. Otázkou je, zda budou reprezentanti třeba i za 50 let vyrážet na start zimní přípravy na ledovce.

„Vzhledem k oteplování se situace asi dlouhodobě lepšit nebude. Pokud myslíte přímo ledovce, tak u nich se dá čekat, že se jejich objem i rozloha se budou zmenšovat. Oteplování je věc, která potrvá ještě desítky let,“ říká Ladislav Metelka, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.