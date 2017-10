'Přišlo mi, že jezdí lépe než já.' Ondřej Bank pomáhá s tréninkem Ester Ledecké

Loňský podzim protancoval v televizní soutěži, letos už je zase Ondřej Bank zpátky mezi alpskými lyžaři. Pátý muž olympijských her v Soči pokračuje naplno v tom, co si při pár závodech vyzkoušel už v minulé sezóně: pomáhá bratrovi Tomášovi s trénováním Ester Ledecké. Sölden 18:36 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Bank nedokončil ve Val Gardeně ani jeden závod | Foto: Reuters

„Trochu si stěžují doma, že hodně zapomínám, že ta rána byla moc velká, ale jinak je to dobré,“ říká pro Radiožurnál s úsměvem Ondřej Bank.

Ošklivý pád z MS 2015, který Ondřeji Bankovi výrazně uspíšil konec kariéry, v nadsázce řečeno ovlivnil i to, co má v týmu nadějné sjezdařky Ester Ledecké na starosti.

'Je to maximum, které musím posunout.' Ledecká dojela obří slalom v Söldenu na 53. místě Číst článek

„Rozhodně ne plánování,“ vysvětluje český lyžař. Místo toho pomáhá bývalý závodník s rozborem trati, analýzou u videa nebo s technikou jízdy.

„Já jsem chtěl jet na první ledovec, kde jsme jezdili jenom volně, abych případně mohl jezdit před ní a něco ukazovat, aby mohla opisovat ode mě. Po dvou dnech už jsem to musel přestat dělat, protože už mi přišlo, že jezdí lépe než já. Už mi bylo blbé jí něco ukazovat,“ má jasno Bank.

Poté, co loni v únoru uzavřel kariéru, se čerstvě 37letý Ondřej Bank nenudí. Kromě toho, že plánuje objet zhruba 80 procent lyžařských závodů Ester Ledecké, se stará o svou firmu na oblečení a lyžařské doplňky, jezdí se sponzory na komerční akce na hory, zapojil se do vývoje lyží a ještě zvažuje otevření restaurace.

Začíná éra bez Strachové. České alpské lyžování pravděpodobně čekají hubenější roky Číst článek

„Je toho hodně, ale musím si teď udělat nějaký životní plán. Trochu jsem to rozjel potom, co jsem skončil v závodním slova smyslu, tak jsem ty moje aktivity hodně rozstřelil a musím to teď osekat,“ dodává.

Tvář projektu Radiožurnálu Olympijský rok Ester Ledecká se ale bát nemusí, Ondřej Bank by ji rád doprovodil i na olympijské hry, kde jemu medaile několikrát unikla.