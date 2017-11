První vlaštovkou je to, že lyžuje, říká o zdravotním stavu Koukalové šéftrenér Ondřej Rybář

Šéftrenér českých biatlonistů Ondřej Rybář je momentálně se svými svěřenci ve Finsku na soustředění. V rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že sám není schopen říct, kdy se Gabriela Koukalová vrátí zpátky na závodní trať. Podle Rybáře se budou snažit dělat českým fanouškům radost i ostatní závodníci. Praha 21:18 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéftrenér biatlonistů Ondřej Rybář | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Vy jste právě na cestě do finského střediska Imatra, proč si česká reprezentace vybrala právě tohle místo? Jaké jsou podmínky v Imatře? Sněhu je dost?

Je to nové středisko. My už o něm víme dva roky, kdy jsme tady byli na obhlídce a zjišťovali jsme co a jak. Letos tady skoro jen pro nás připravili čtyři a půl kilometru tratí relativně brzo, kdy my jsme už 25. odlétali na sníh. To lyžování určitě špatné nebylo, jediné co nás teď trochu trápí je oteplení ve Finsku, kde průběžně tak nějak prší a sníh pomalu ubývá a čekáme, jestli se nebudeme muset někam přesouvat. Já doufám, že vydržíme až do konce tady na tom místě, které jsme vybrali.

Fanoušky českého biatlonu asi mírně znervózňuje zranění Gabriely Koukalové. Hodně se mluvilo o jejích problémech s lýtky, tak jak je na tom teď? Už začala naplno s tréninkem?

Divil bych se, kdyby tato otázka nepřišla, ale Gabča je tady ve Finsku taky. Snaží se trénovat, co zdravotní stav dovolí. Není to úplně stoprocentní. Každopádně ta první vlaštovka je to, že lyžuje. Nejde to do té nejvyšší intenzity, ale pořád je čas k olympijským hrám. Myslím si, že právě teď se její trénink ubírá právě k tomuto vrcholu. Pokud se povede odstranit zdravotní potíže, které přetrvávají, tak budeme moc rádi.

Dá se teď odhadnout, kdy by mohla Gabriela poprvé obléknout závodní číslo a postavit se na trať?

Tak my o tomhle úplně nepřemýšlíme, prostě jakmile bude ten zdravotní stav takový, že bude moct naplno trénovat, nebo že bychom viděli, že start na světovém poháru bude i dobrou tréninkovou průpravou, aby nešla z ničeho na start olympijských her, tak samozřejmě zareagujeme. Ale dneska určitě nejsem schopen říct, jestli to bude v prvním trimestru, druhým trimestru nebo to bude případně až na olympijských hrách. Byl bych moc rád, kdyby to bylo co nejdřív.

Český tým samozřejmě není zdaleka jen o Gabriele Koukalové, jak se tedy zatím jeví v tréninku další vaši svěřenci?

To jsme právě rádi, že to není jenom o Gábině, proto máme tady další silné sportovce, kteří nám dělali radost v uplynulých sezónách, a tím pádem budeme o to víc spoléhat na ně, že se kvalitně připravili během léta. Postupně odezněly zdravotní potíže, které nás provázely během letní přípravy. Doufám, že ještě za těch deset, patnáct dní zvládneme vyladit nějaké drobnosti, abychom stáli na startu připraveni a udělali nějakou další radost českým fanouškům.

Máte teď často v hlavě olympijské hry a snažíte se trénink postavit tak, aby se ta top forma přeci jen dostavila možná o něco později, ideálně tedy v únoru?

Musím říct, že úplně ne. Teď řešíme věci, které jsou kolem toho startu sezóny, a myslím si, že pokud budeme závodit dobře v sezóně, tak je velká šance se dobře připravit na olympijské hry. U někoho kdo měl nějaké zdravotní problémy, tak mají olympijské hry lehkou prioritu, ale tam pak bude hodně záležet na tom, abychom udělali dobře i tu finální přípravu a všichni zůstali zdraví.