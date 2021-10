Srdcař, férovej chlap. Nedává to logiku, kritizuje odvolání šéfa Olympu bývalý biatlonista Šlesingr

Náhlé odvolání ředitele Olympu Jiřího Berana, o kterém v pondělí rozhodl odcházející ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nenechalo v klidu bývalého biatlonistu Michala Šlesingra, který Hamáčkovo gesto zkritizoval na sociálních sítích a následně i v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. „Nevím, proč se mluví o dlouhodobě plánované výměně, když i pro pana Berana to bylo překvapení,“ řekl zlatý medailista ze smíšené štafety z roku 2015. Praha 17:26 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šlesingr | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Hamáček odvolal Jiřího Berana v pondělí, tedy první pracovní den poté, co se ČSSD pod jeho vedením nedostala do Poslanecké sněmovny. V budoucí vládě bude v čele ministerstva vnitra, pod které Olymp jako resortní centrum spadá, někdo jiný.

V čem konkrétně pomáhá sportovní centrum Olymp Praha biatlonistům a dalším sportovcům?

Olymp je důležitý nejen pro biatlonisty, ale i pro ostatní sporty spadající pod ministerstvo vnitra. Pomáhá materiálně, protože když není člověk prostě úplně top sportovec, který má sponzory, je to jistota podle tabulkových míst. Podílí se na přípravě. Jirka Beran byl srdcař, férovej chlap, který měl ke sportu blízko a snažil se sportovcům pomáhat a vytvářet jim slušné podmínky. Prostě člověk na správném místě.

Ministr Hamáček tvrdí, že mělo jít o dlouhodobě plánovanou výměnu. Zaznamenal jste za těch osm let, co pan Beran v pozici ředitele působil, nějaké pochybení?

Ne, to si nemyslím. Za mojí kariéry jsem nic nezaznamenal. Nevím, proč se mluví o dlouhodobě plánované výměně, když i pro pana Berana to bylo překvapení. Přijde mi to i zvláštní před koncem Hamáčkova mandátu, kdy máme ministra, který změní na jednom rezortu fungující tým. Nepřijde mi to logické a těžko hledám odůvodnění, proč se to stalo. Přijde mi to, jako kdyby dítě na pískovišti rozdupalo bábovičky ostatním dětem, protože přišlo o tu svoji.

Vyjádření Svazu lyžařů ČR Jiří Beran v roli ředitele působil osm let, nikdy s ním nebyly žádné problémy, naopak, vždy pracoval ve prospěch českého sportu. Plně respektujeme právo ministerstva vnitra na obsazení funkce ředitele resortního centra, ale současně vyzýváme, aby personální záležitosti byly řešeny až po ustavení nové vlády, a ne sto dnů před olympijskými hrami. Proto vyzýváme k návratu Jiřího Berana do funkce a k transparentnímu řešení personálního obsazení této funkce.

Lyžařský svaz se prezidenta Olympu Jiřího Berana ve svém prohlášení zastal. Myslíte, že necelé čtyři měsíce před olympiádou může personální změna na pozici ředitele Olympu negativním způsobem sportovce ovlivnit?

Další sezona už je ložená, tam jsou ty už naplánované, takže by to přípravu na olympiádu asi narušit nemělo. Na druhou stranu to ale přidělá práci jednotlivým ředitelům sportovních úseků, kteří spadají pod Olymp. Já jsem zatím nezaregistroval, kdo by měl pana Berana nahradit.

Vyjádření Jiřího Berana

„Za celou dobu mého působení mi nebylo cokoli vytýkáno, nebyl jsem upozorněn na jakékoli pochybení. Svému odvolání nerozumím a nechápu ho, ale nezbývá mi nic jiného, než ho respektovat,“ uvedl na dotaz ČTK.

Pro Berana je zásadní, aby se sportovci Olympu mohli bez problémů připravovat na olympijský vrchol nadcházející zimní sezony.

„Moc si vážím podpory ze sportovního prostředí. I na jejím základě bych rád o svém budoucím působení hovořil s novým ministrem vnitra, jak se sluší a patří v civilizované demokratické zemi. Jsem přesvědčen, že českému sportu mám ještě co dát, nechci nedobrovolně odcházet od nedokončené práce,“ doplnil.