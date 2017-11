Zmrzly mi mozkové buňky, nepřemýšlela jsem, směje se po sedmém místě Eva Puskarčíková

„Zatím je to hodně příjemné. Uvidíme, jak se to vyvine dál, ve startovním poli je ještě hodně holek, tak si ještě chvíli počkáme,“ řekla Eva Puskarčíková Radiožurnálu ještě v průběhu závodu.

V tu chvíli mohla pomýšlet i na své třetí individuální umístění na stupních vítězů, soupeřky s vyššími startovními čísly ale také střílely čistě a 26letá závodnice z Harrachova bere sedmé místo.

Ale zklamání asi na místě není?

Já jsem nadšená za čtyři nuly. Běžecky na patnáctku tohle moje maximum, tak jsem naprosto spokojená.

Ale dlouho to vypadalo na ještě lepší výsledek.

Umístění do desítky se bere pokaždé. Je to rozhodně velké povzbuzení.

Bylo to poprvé v kariéře čistě. Na střelnici bylo bezvětří, věřila jste si hodně?

Už nástřel byl v pohodě a jak bylo bezvětří, říkala jsem si, že když si to pohlídám, mohlo by to klapnout. Jsem ráda, že mě hlava pustila, vždycky jsem si to pokazila jednou položkou. Zrovna tady v Östersundu už asi třikrát. Jsem ráda, že teď jsem to neopakovala.

Bylo bezvětří, ale také příšerný mráz. Bylo to nepříjemné?

Na střelnici to bylo v pohodě, jen v prvním kole mi mrzly prsty, když jsem vyjela, naštěstí se to pak rozhýbalo. Možná mi ten mráz pomohl, že mi zmrzly nějaké mozkové buňky a nepřemýšlela jsem nad tím (směje se), střílela jsem s čistou hlavou.

