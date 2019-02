Stejná jména i národy, komentuje Bauer dopingovou kauzu. Podvádět měli i závodníci v jiných sportech

Státem řízený doping v Rusku zasáhl sportovní prostředí jako málokterá kauza předtím. Možná to ale změní aktuální kauza, odhalená před veřejností na právě probíhajícím mistrovství světa v klasickém lyžování. Momentálně je ve vazbě pět běžců na lyžích, ale mohou přibýt ještě další. A nemusí jít jen o lyžaře. Seefeld, Praha 16:36 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi podezřelými má být Kazach Alexej Poltoranin | Foto: Roni Rekomaa | Zdroj: Reuters

Přes pět let dopingový gang z erfurtské ordinace spolupracoval s elitními sportovci a některé z nich, běžce na lyžích, už v Seefeldu policie zatkla.

„Podle informací se jedná o krevní doping, to je jedna z nejhorších cest vůbec. Jde o cílenou dopingovou akci a tyto metody se používaly před 15 lety,“ popisoval místopředseda ČOV Roman Kumpošt pro Radiožurnál přímo z rakouského dějiště světového šampionátu.

Situaci kolem aféry po očku sleduje i ten, který před těmi 15 lety mezi profíky na běžkách závodil - Lukáš Bauer:

„Upřímně? Jsou to pořád stejná jména a stejné národy. Doufám, že to není masová záležitost, že jde o jedince, ale není to dobře pro běžecké lyžování ani pro MS, je to další rána sportu,“ říká majitel tří olympijských medailí a dnes majitel laufařského týmu.

„Krevní infuze je sama o sobě proti všem pravidlům. Tu dostanete v nemocnici na základě operace a medicínská stránka je nadřazená antidopingovým pravidlům. Ale jakmile někdo dostane infuzi od sportovního doktora, tak není ani naivní, ale blbej. Když mu to nedojde, tak je něco špatně, nebo je to vědomé,“ dodává Bauer s tím, že informace o dopingové kauze se dozvídá jen zprostředkovaně z médií.

Mezi zatčenými jsou podle informací policie Rakušané Hauke a Baldauf, Estonci Tammjärv a Veerpalu a dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa Kazach Poltoranin.

„Konkrétně Poltoranin. U toho jsem byl zejména v začátcích hodně skeptický, jestli jde čistou cestou, protože tam byla obrovská rozkolísanost výsledků,“ říká Lukáš Bauer, který si myslí, že jde o selhání jednotlivců, které by nekompromisně trestal.

Víc států, víc sportů?

Jenže z nemnoha informací od vyšetřovatelů se zdá, že pracují s trochu odlišnou verzí. „Vyšetřování se vede směrem k centrálnímu lékaři, který měl mít údajně nasmlouvané sportovce nejen z tohoto šampionátu, ale i další. Z víc států a víc sportů,“ vysvětluje Roman Kumpošt, který zastává také funkci v Mezinárodním olympijském výboru v komisi pro komunikaci.

Takže se zdá, že jde o dopingový skandál většího rozsahu, který by mohl v blízké budoucnosti postihnout i další sporty.

„Když už se tihle lékaři k tomuhle propůjčí, chtějí vydělat značné peníze. Takže jim je jedno, jestli to dávají lyžařům, cyklistům nebo fotbalistů,“ aplikuje své přechozí zkušenosti na právě probíhající aféru Jan Chlumský, pracovník českého antidopingového úřadu.