Rakušani mají z ostudy kabát, říká trenér běžců na lyžích. Policie odhalila dva dopující běžce

Rakouská policie zadržela v souvislosti s mistrovstvím světa v klasickém lyžování v Seefeldu 7 lidí kvůli dopingu, z toho pět sportovců. Potvrzená jsou zatím dvě jména rakouských běžců. Podle šéfa trenérské rady Lukáše Sachera se to ostatní závodníci dozvěděli těsně před startem závodu na 15 kilometrů, uvedl pro Radiožurnál. Praha 11:40 28. února 2019

„Člověk, který se za tím strašně honí, předal informace rakouské policii. Ta se na to vřítila a měla takový úspěch,“ popsal pozadí zásahu v souvislosti MS v klasickém lyžování člen organizačního výboru Kurt Matz.

Policie v rámci akce v překladu pojmenované „pouštění žilou“ prohledala celkem 16 domů. Zadržení jsou v policejních celách na 48 hodin a vyšetřování dál pokračuje.

'Dav Rakušani jsou jasní'

„Zastihlo nás to na startu klasické patnáctky, když se to začalo šířit mezi trenéry a servismany. Teď začne ten opravdový mumraj. Dva Rakušani jsou jasní, ty potvrdila rakouská policie,“ řekl Radiožurnálu ve středu šéf trenérské rady Lukáš Sacher.

Rakouskými běžci, kteří byli v souvislosti s dopingem zadrženi, jsou Dominik Baldauf a Max Hauke, potvrdil to také Markus Gandler z rakouského lyžařského svazu. Jeden z běžců měl být přistižen přímo při činu.

„Ti další jsou nasnadě. Pokud hledáme dva Estonce a jednoho Kazacha, tak ti dnes nenastoupili do závodu, tam je to o jednoduché dedukci,“ nasměroval český trenér k dalším jménům.

Kazachem, který nenastoupil do závodu, je dvojnásobný medailista z mistrovství světa a účastník čtyř olympijských her Alexej Poltoranin. Z Estonců do patnáctky nenaskočili syn slavného otce Andreas Veerpalu a Karel Tammjarv.

Policejní zásahy mezi běžci na lyžích bohužel nejsou tak neobvyklé. Ještě hůř dopadli na vlastním MS Finové, kterým v Lahti v roce 2001 neprošlo testy hned šest členů výpravy.

„V těchto sportech se to bohužel stává. O to smutnější je, že národnosti a týmy se dost často opakují. Rakušani si ušili z ostudy kabát na vlastním mistrovství světa. Zabolí je to hodně,“ uvedl Lukáš Sacher.