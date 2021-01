‚Náš přímý soupeř je Porsche Carrera 911.‘ Klymčiw vyměnil motorku za škodovku a chystá se na Dakar

Český motorkář Ondřej Klymčiw se vrací do startovního pole Rallye Dakar. V roce 2018 měl na její trase těžký pád, při kterém se vážně zranil. Kromě páteře odnesla karambol i část mozku. Pardubický jezdec se ale díky své zarputilosti a cvičení dokázal zotavit a postaví se na start 43. ročníku v Saudské Arábii. V ruce ale bude místo řídítek držet volant. Džidda (Saúdská Arábie) 11:31 1. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Klymčiw. | Zdroj: http://www.ondrejklymciw.cz

Bývalý úspěšný závodník v kategorii motorek si pro návrat do startovního pole dakarské soutěže vybral novou třídu historických vozů.

„V kategorii Classic mohou startovat auta, která buď už startovala na Dakaru, nebo jela skupinu B. My splňujeme tu druhou. Náš přímý soupeř je Porsche Carrera 911, což je úplně skvělé, protože je to stejná koncepce - motor vzadu, zadní náhon,“ popisuje Klymčiw.

Ondřej Klymčiw ale vsadil na domácí značku. Závodit bude se speciálně upravenou Škodou 130 LR.

„Homologace auta je v prosinci 1984. To auto je unikátní ve světlé výšce, v pohonu, v chlazení...,“ říká Klymčiw.

Klymčiw si vždy dával nejvyšší cíle a chtěl na Dakaru prohánět nejrychlejší. I díky tomu dokázal dojet v roce 2017 ve třídě motorek na jedenáctém místě. Tentokrát ze svých nároků slevil a chce svou škodovku hlavně dovézt do cíle.

„Chci všechny etapy poctivě dojet a nechci pak být nazýván vítěz první poloviny nebo že jsem byl na třetím místě první poloviny Dakaru. Startuje nás 26 a pokud pořadatel udělá hezkou trať a všem se nám to bude líbit, všichni to dáme na sociální sítě a dámě vědět světu, že to bylo fajn, tak věřím, že náš příští rok bude startovat 60,“ říká Klymčiw.

Prolog 43. ročníku Rallye Dakar je na programu 2. ledna, první etapa dlouhá 623 kilometrů o den později. Celkově účastníky čeká 12 etap s cílem 15. ledna v Džiddě, kde soutěž také startuje.