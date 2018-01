'Rameno není ideální, ale pracuje se na tom.' Eva Samková pokračuje v přípravě na Pchjongčchang

„Rameno samozřejmě není stoprocentní, to za takovou chvilku ani nejde. Teď ho posiluju, dělám základní a jednoduché fyzioterapeutické cviky, nemůžu dělat nic těžkého v posilovně,“ řekla Radiožurnálu snowboardcrossařka Eva Samková.

Obhájkyně olympijského zlata má problémy s rameny dlouhodobě. Ty poslední si přivodila v prosinci při kvalifikaci na závod SP ve Val Thorens po pádu v poslední tréninkové jízdě. Místo závodění se tak vrátila do Čech na lékařská vyšetření, ta neprokázala vážné poškození.

„Není to ideální, ale pracuje se na tom. Je ještě měsíc a půl a já jsem zvyklá jezdit s rameny v horším stavu, takže to nějak dopadne,“ usmála se závodnice s výhledem na olympijské hry v Pchongčchangu. Rameno stále ještě není v tak dobrém stavu, aby mohla naplno zabrat a vyrazit ze startovní brány.

Do zahájení olympijských her zbývá 38 dní, to favoritka mezi snowboardcrossařkami příliš nevnímá. „Nepočítám, víceméně nevím, jaké je datum. Jen občas v televizi to odpočítávají nebo to někdo dá na facebook. Nepotřebuju to připomínat. Možná je o polovinu míň lidí, kteří si myslí, že olympiáda bude úspěšná. Tlak se možná díky tomu zranění zmírnil a mně to takhle vyhovuje.“

V začínajícím roce se těší na plánované soustředění a kemp na Dolní Moravě, kde se jí realizační tým pokusí připravit přesně takový start, jako bude v Koreji. Pak se chystá na další závody do Turecka.

„Tam se uvidí, otestujeme to a vždycky člověk může zkusit, že odstartuje později a pomalu, to jsem si už vyzkoušela a docela to vyšlo,“ smála se při vzpomínce na vítězství, za kterými schválně odstartovala z posledního místa.