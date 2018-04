'Řekli jsme si, že zkusíme vydržet další čtyři roky.' Sledge hokejisty láká další paralympiáda

Čeští sledge hokejisté startovali na třech paralympiádách. Po pátých místech ve Vancouveru a Soči si v Koreji o místo pohoršili. Tým i jeho kapitán Zdeněk Šafránek věřili, že mají na to bojovat o medaili. Ta byla tentokrát blíž, než třeba v budoucnu bude. Pátek u Poděbrad 13:24 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští sledge hokejisté si zahrají na zimních paralympijských hrách v Pchjongčchangu. | Zdroj: ČATHS

„Vzhledem k podmínkách, ve kterých to děláme, můžeme být za šesté místo rádi, ale myslím, že by to mohlo být i lepší,“ uvědomuje si s odstupem času muž s céčkem na hrudi Zdeněk Šafránek.

Asi ne za čtyři roky v Číně. Pokud se tedy vrátí do paralympijského turnaje Rusko. Kvůli dopingu jeho hráči na korejském ledě chyběli. Rusové společně s Američany a Kanaďany sledge hokeji vládnou. Hned z několika důvodů. Tím prvním je dostatečně velká členská základna.

„Druhým stěžejním důvodem jsou neomezené finance. Těch týmů je víc, ale tyhle tři mají opravdu neomezené finance a je jim jedno, kolik do toho dají. Ti hráči jsou, neříkám dobře placení, ale prostě když potřebují mít volno na sledge hokej, tak jsou za to dobře ohodnocení," říká Šafránek a dodává, jak to chodí u českých hráčů.

„U nás je s tím věčný boj a jsme rádi, že si vůbec můžeme někde zahrát a někam se probojovat. Ale pak jsou ty výsledky holt vidět, třeba v zápase s USA, kdy jsme prohráli 0:10,“ popisuje reprezentační kapitán.

Ani takový výsledek ale nadšence v české reprezentaci nevede k tomu, aby sportovní kariéru ukončili. Sledge hokej je pro ně náplní života. Mají se k čemu upínat. Například k paralympijskému turnaji za čtyři roky v Číně.

„Když jsme byli na slavnostním zakončení paralympiády, tak jsme viděli upoutávku na Peking a bylo to krásné. Myslíme si, že v Číně to bude opravdu velké, takže nás to nahlodalo a řekli jsme si, že zkusíme vydržet ještě ty čtyři roky,“ říká Šafránek.

Světový šampionát v Ostravě?

Vydržet čtyři roky do dalších paralympijských her nebude jednoduché. Kádr navíc potřebuje omladit.

„Když tam pojedeme v té sestavě, ve které jsme teď, tak nám všem bude kolem čtyřiceti. Máme tam dva mladé kluky, s gólmanem tři, ale to pořád nedělá základ týmu,“ uvědomuje si kapitán české sledge hokejové reprezentace. Jedna velká motivace pro něj i spoluhráče z národního týmu se rýsuje už na příští rok.

„Jedná se o tom, že by bylo mistrovství světa v Ostravě v květnu 2019. Bylo by to na domácí půdě, takže hráči, kteří chtěli po paralympiádě skončit, si řekli, že by bylo lepší skončit před domácím publikem, takže teď nikdo nekončí. Zůstáváme všichni minimálně do té Ostravy,“ říká Šafránek.

Hrát před domácím publikem, to je skutečně velká výzva. A motivace pro individuální trénink. Tak to znají všichni.

„Teď jsem si dával trochu odpočinek a chci se zase trochu věnovat paraboxu, abych nevyšel úplně z kondice, a budu se víc věnovat rodině, abych měl klid. Příprava na sledge hokej začne v srpnu nebo v září, kdy budeme makat a chodit na led. To už budu v novém týmu v Pardubicích,“ říká účastník tří paralympijských turnajů Zdeněk Šafránek.