Na bednu to spadne, věří Koudelka. Skokanský tým se přesune do Rakouska beze změn

Na stupně vítězů chybělo 2,4 bodu, převládá radost, nebo zklamání?

Roman Koudelka: Každý sportovec kouká, aby byl co nejlepší. Nebudu říkat, že tam je zklamání, to rozhodně ne. Ale kdyby tam byla bedna, byla by to třešnička na dortu. Jsem naprosto spokojený, mám velkou radost, že to tak dopadlo hned na druhém závodě Turné čtyř můstků. Moc si toho vážím.

David Jiroutek: Ve člověku jsou dva názory. Je pravda, že to mohlo cinknout a člověk si řekne, proč ne teďka. Roman tady byl už potřetí čtvrtý, ale na druhou stranu trošku úcty. Od začátku sezony stoupáme, z 27. místa na začátku jsme se dostali na čtvrté a jsme na pátém místě v Turné. Bereme to jako další krok a Turné má ještě dva závody. Jsme rádi, že to vede k optimistickému vývoji sezony.

V Ga-Pa byla skvělá atmosféra. Jak jste ji vnímal před druhým kolem?

RK: Nervózní jsem byl, ale jak jsem nalezl na lavičku, tak se mi ani nechtělo spustit. Strašně jsem si užíval ten pocit, když vám fandí 23 tisíc diváků. Víte, že za vámi jsou už jen čtyři lidi a když jsem si to uvědomil, tak to ze mě spadlo.

V poslední době se vám začalo dařit, v čem je ta změna?

RK: Už na konci léta jsem skákal výborně. Pak jsme přijeli na první závody do Polska, kde jsem onemocněl a trošku jsem se tam trápil s virózou. To mě trošku utlumilo a bylo těžké se pak hrabat nahoru. Jen doufám, že to takhle bude pokračovat, čeká nás MS a hodně závodů Světového poháru. Věřím, že to na tu bednu spadne.

DJ: Tu otázku dostáváme často a není na ní úplně odpověď. Je to hodně komplexní změna týkající se celého života. V přístupu k tréninku byl Roman vždy stoprocentní, jsou to věci v chápání skoku, jeho vnímání, vnímání týmu okolo sebe. I když se kluci dnes nedostali do závodu, Romana podporovali, což tady předtím tak nefungovalo. To, že Roman je talent, jsme věděli vždycky.

Jaká je atmosféra v týmu?

RK: Takovouhle partu jsem od nás dlouho nezažil a trošku mě mrzí, že kluci nepředvádí to, na co mají. Tréninky i příprava byly dobré a teď je jen na nich, abych zabojovali o lepší umístění a hlavně aby si začali věřit. Bylo by dobré, aby nás bodovalo víc.

Když se ostatním nedaří, není na místě změnit sestavu?

DJ: Jsem zásadně proti tomu měnit něco v půlce turné. Je to rozjetý vlak a pokud nejsme Rakušani, tak to nikdy nepřináší nějaký velký výsledek.

Nejdřív Innsbruck, pak atypický Bischofshofen

Následuje přejezd na rakouskou část Turné, jak se těšíte na tamní můstky?

RK: Mám Německo rád, ty můstky tady mi sedí. V Rakousku v Innsbrucku není taky špatný, ale pak přichází poslední závod, v Bischofshofenu je hodně atypický nájezd, je hrozně dlouhý a vůbec mi nesedí. Těším se, abych dokázal, že i na neoblíbeném můstku dokážu skočit krásné skoky.

DJ: Čeká nás Innsbruck, kde byli tři lidi do čtrnáctého místa (Roman Koudelka 5. Lukáš Hlava 10. a Jakub Janda 14. v roce 2012, pozn. red), k tomuto můstku je to optimismus. Pak nás čeká Bischofshofen, to byl vždycky tvrdý oříšek pro české skoky.

Ale teď nás čeká ten optimističtější a kluci včera po mém příjezdu na hotel byli všichni v posilovně a všichni na sobě pracovali, což mě překvapilo. Dneska ráno jsme se na tréninku všichni dali dohromady a těšíme se na další závod.

Po dvou závodech vede Japonec Rjoju Kobajaši. Jak vidíte jeho výkony?

RK: Když se mu povede skok, je jen velmi těžko k poražení. To by ho musel sfouknout vítr nebo by to musel psychicky nezvládnout. Ale jestli bude skákat tak, jako doteď, je schopný vyhrát všechny čtyři závody.