Skokani na lyžích výrazně změnili přípravu. K úspěšné sezoně má přispět i skatemill

S velkým očekáváním vyhlíží čeští skokani na lyžích start Světového poháru v polské Visle. Pod dohledem reprezentačního trenéra Davida Jiroutka budou chtít navázat na loňské výkony Viktora Poláška a především Romana Koudelky. Příprava na novou sezonu se výrazně lišila od té loňské. I použitím skatemillu využívaného pro koordinaci pohybu a bruslení převážně u hokejistů.

„Loni jsme bojovali s tím, že kluci věnovali příliš pozornosti tomu, že kombinéza není dobrá, že boty nejsou dobré, že lyže nejsou dobré,“ nastínil Radiožurnálu největší problém loňské sezony trenér David Jiroutek.

Skokané na lyžích využívají během přípravy na sezonu i skatemill.

Zkrátka bylo nutné přepnout myšlení skokanů. Aby nehledali problémy všude kolem, ale hlavně u sebe. Letošní příprava začala zajímavou novinkou, totiž využíváním skatemillu.

„Letos jsme se s Jakubem Čuttou vložili do tréninkového procesu tak, že zkusíme člověka odbourat z umělého na přírodního. Aby začal fungovat, jak ho příroda stvořila. Jestli je to dobrá cesta, ukáže čas,“ vysvětlil Jiroutek.

Pro Romana Koudelku, pátého muže z posledního ročníku Turné čtyř můstků, byla změna přípravy vlastně motivací. Včetně nácviku na skatemillu. Přestože se skokani nedostali na samotný pás, na němž jinak hokejisté trénují bruslení a také střelbu.

„Zjistili jsme, že to není jen pro hokej, ale i pro jiné sporty. Měl jsem z toho radost, byla to změna, a hlavně jsem potkal člověka, který ve sportu něčeho dosáhl a ví, že to není jednoduché. Pomohl mi i celkově trochu uklidnit hlavu,“ řekl Koudelka.

Novinka v přípravě měla odstranit například křečovitost při letu. Samotný skok by měl být uvolněnější.

„Je to běh na dlouhou trať. Výsledky hned vidět nejsou, ale svět nespí a my se musíme začít přizpůsobovat. Ale i když mi to někdy během léta nešlo, tak mě ty skoky pořád bavily a to byl základ toho, že tady ještě stojím,“ pochvaloval si Koudelka.

Světový pohár startuje 22. listopadu v polské Visle. Pro český tým už bez Lukáše Hlavy, který ukončil kariéru a věnuje se trénování. Chybět bude také kvůli dlouhodobým problémům se zády Tomáš Vančura.