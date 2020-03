‚Strach k tomu patří.‘ Koudelka o motivaci, stavu českého skoku na lyžích i technologických rozdílech

Skokani na lyžích a strach z výšek. Takové spojení nejde moc dohromady, ale nejlepší český reprezentant Roman Koudelka se svými občasnými obavami netají. V Olympijském podcastu mluvil také o technologickém náskoku světové špičky nebo o budoucnosti českého skoku na lyžích. Praha 10:00 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka na Turné čtyř můstků | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Běžným smrtelníkům běží při pohledu dolů z můstku mráz po zádech. Strach se spustit z nájezdové rampy mívají ale i profesionální skokané na lyžích.

„Strach jsem měl dostkrát. Naposledy ve Willingenu, kdy v pátek hodně foukalo a za čtyři a půl hodiny skočilo jen 37 lidí. Pořád můj skok odkládali, ale pak jsem seděl znovu na lavici a klapla zelená. Tam jsem přemýšlel, že normálně slezu z lavice a vykašlu se na to,“ řekl Radiožurnálu nejlepší český skokan Roman Koudelka.

„Svědomí by mi to asi nedovolilo, strach k tomu patří. Někdy mi naopak silnější vítr i pomůže při skoku, že to není z mé strany tak silové a soustředím se víc na techniku,“ vysvětlil Koudelka.

