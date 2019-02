‚Postupně se ta chuť vrací.‘ Skokana Koudelku čekají poslední závody před mistrovstvím světa

„K tomu není moc co dodat. To byla ostuda. Je možné, že na mě něco leze, ale bývám málokdy nemocný, takže pevně věřím, že tohle byla jenom nějaká lehká slabost,“ říkal Radiožurnálu Roman Koudelka, nespokojený po osmém místě v týmovém závodě.

Zklamání už zažít nechce, přitom v téhle sezoně se mu po té minulé nepovedené daří. I když původní nadšení z průběhu sezony možná trochu opadlo.

„Trochu. Po letech v Oberstdorfu mě to možná trochu zlomilo, kdy jsem začal cítit, že už jsem docela dost unavený. To bylo takové těžší, ale postupně se ta chuť vrací a to je důležité,“ neztrácí optimismus nejlepší český skokan.

V posledních týdnech ale možná ani moc nestíhá přemýšlet nad tím, jak se mu daří nebo ne. Prodloužené víkendy na můstcích po celém světě střídá s rychlým návratem domů. A pak znovu do letadla, nebo v případě Willingenu do dodávky plné skokanů a na další závod světového poháru.

„Teď to bylo náročné. Ze závodů jsme se vždycky vraceli ve čtyři ráno. Pevně věřím, že se mi do mistrovství světa ta pořádná chuť vrátí a že to bude dobré,“ vyhlíží Koudelka mistrovství světa.

Světový šampionát začne za týden v rakouském Seefeldu. Teď o víkendu ale ještě čekají Koudelku s kolegy Hlavou a Poláškem dva německé závody.