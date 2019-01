Skokan Koudelka bude chtít v Itálii navázat na umístění z Turné čtyř můstků

„Ještě si moc neuvědomuji, že to bylo krásné páté místo celkově. Myslím si, že to docením až po sezoně. Teď už mám v hlavě závody v Itálii a chci ukázat, že to Turné nebyla náhoda,“ popisuje pro Radiožurnál Koudelka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Skokan Roman Koudelka

Sportovce nově motivuje i slib, že za skvělý výkon dostanou nové auto. Lidmi, kteří tento slib dali, jsou představitelé Českého olympijského výboru a jeho nového partnera z automobilky Toyota.

A první z nich už je mají – například snowboardcrossařka Eva Samková, kanoista Martin Fuksa, beachvolejbalistky Markéta Sluková a Barbora Hermannová nebo skateboardista Maxim Habanec.

Patří do skokanské špičky, přesto nemá kde trénovat. ‚Je to hrozné,‘ říká Roman Koudelka Číst článek

„Já jsem bohužel v prvním kole mezi sportovce, kteří to auto dostanou, nebyl vybrán. Když jsme se po tom pídili, tak nám bylo řečeno, že když budu pátý a lepší na Turné, auto dostanu. Asi s tím nikdo nepočítal. Nevím teď, co nastane, nebo nenastane. Ale povedlo se mi to a doufám, že mi to dodají,“ přeje si Koudelka.

V pátek v 18 hodin čeká Koudelku kvalifikace na závody Světového poháru v Itálii. Ve Val di Fiemme by rád ještě vylepšil svou průběžnou 13. příčku v celkovém pořadí.

„Koukal jsem, že vlastně když vezmu prvních dvacet lidí ze Světového poháru, tak já jsem už třetí nejstarší. Což je zajímavé. Už si uvědomuji, že úplně ten nejmladší nejsem. Na druhou stranu věřím, že mám ještě nějaké ty roky před sebou,“ dodává Koudelka.