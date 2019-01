‚Chtěl jsem zase závodit.‘ Skokana Koudelku po devátém místě mrzí nepovedené první kolo

Skokan na lyžích Roman Koudelka je po třetím závodu Turné čtyř můstků stále na předních pozicích. V Innsbrucku skončil devátý a v součtu s předchozími výsledky v Obersdorfu a Garmisch-Partenkirchenu je zatím šestý. V Rakousku byl ale zklamaný ze svého výkonu v úvodním kole, jak řekl v rozhovoru pro Radiožrunál. Rozhovor Innsbruck 19:18 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka při Turné čtyř můstků v rakouském Innsbrucku | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Co podle vás rozhodlo o vašem celkovém umístění?

První kolo rozhodlo, když jsem chtěl až moc. Nebyl jsem to já. Chtěl jsem zase někde závodit, a to bylo špatně. Ten skok byl vyloženě pokažený. Je to škoda. Druhé kolo se mi zase povedlo výborně, i když nebyly úplně optimální podmínky. Posun z osmnáctého místa na deváté beru jako velké pozitivum a ještě nás čeká jeden závod, tak se všechno uvidí.

Co znamená, že jste „chtěl až moc závodit“?

Celkově byla od rána v týmu taková vypjatá atmosféra. Všichni jsme cítili, že by to na tu bednu mohlo stačit, ale mě to docela srazilo a nechal jsem se tím trochu unést. Chtěl jsem v prvním kole závodit, chtěl jsem do toho dát všechno místo toho, abych udělal své volné skoky.

Padla na vás nervozita, že jste byl druhý po kvalifikaci a v celkovém hodnocení pátý?

To ani ne. Věděl jsem, že všichni skákali daleko a že bude těžké někde bojovat o stupně vítězů. Zkušební kolo mi vyšlo, kvalifikaci mi vyšla. Pak se jen jeden skok pokazil, ale druhé kolo už mi zase povedlo. Tak to ale je a tak to v našem sportu chodí.

Když jste byl nahoře před druhým kolem, čekal jste, že byste mohl být mezi nejlepšími deseti?

To jsem nečekal, protože ti v desítce už měli docela velký náskok a tam už ztráta byla velká, ale druhý skok se mi povedl výborně. Je to snad nejlepší skok tady, co jsem udělal, a mám z něho radost. Že to dopadlo do desítky, je úplně super a určitě zklamaný neodjedu.