Koudelka během závodů trénuje psychiku. ‚Opravdu kvalitních skoků má v sezoně pět,‘ říká trenér

„První skok se nepovedl ještě v Oberstdorfu, tam to bylo také trošku nervózní, bylo to trošku podobné jako teď. Ale ve druhém kole jsem to vždycky dohnal, takže ve finále se moc neděje,“ vzpomínal v po třetím díle Turné čtyř můstků pro Radiožurnál Roman Koudelka, kde se mu nepovedl skok v prvním kole.

Opravdu povedených pokusů ale také není moc. Trenér David Jiroutek jich napočítal pět: po jednom v Engelbergu, Oberstdorfu a Innsbrucku, dva v Ga-Pa

„Když se bavíme o opravdové kvalitě, tak za sebou má pět skoků. Kobajaši jich má čtyřicet, ten už nekazí,“ sečetl trenér David Jiroutek kvalitní Koudelkovy skoky na prstech jedné ruky.

Kdyby takhle počítal své povedené skoky vedoucí Rjoju Kobajaši nestačily by mu dolní horní končetiny dohromady s jeho dvěma bratry.

Koudelka má zkrátka odskákáno málo důležitých skoků. „Ještě nejsme tam, kde bychom ‚mohli závodit,‘ jak říká Roman. Psychika a víra se jinde než na závodech natrénovat nedá. Na tréninku nebo ve zkušebním kole si skočí v klidu a je druhý hned za Kobajašim. A ještě o Kousek,“ říká reprezentační trenér českých skokanů na lyžích.

Je patrné, že šestý muž Turné čtyř můstků Roman Koudelka prostě ani nepřemýšlí nad tím, že by v kvalifikaci neuspěl. Ale půjde do ní stejně jako další tři Češi – Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek Polášek a Lukáš Hlava. Kvalifikace v Bischofshofenu začíná v pět hodin odpoledne.