Patří do skokanské špičky, přesto nemá kde trénovat. ‚Je to hrozné,‘ říká Roman Koudelka

Kdyby mu někdo před Turné čtyř můstků řekl, že skončí celkové pátý, prý by si klepal na čelo. Skokanovi na lyžích Romanovi Koudelkovi se to ale povedlo a v Bischofshofenu mohl slavit povedené Turné. Radost musela mít i jeho manželka a syn Karel. Bischofshofen/Rakousko 13:56 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslavné gesto Romana Koudelky po doskoku na posledním závodu Turné čtyř můstků v rakouském Bischofshofenu | Foto: Kerstin Joensson | Zdroj: ČTK/AP

Dopadl a prakticky hned po telemarku zaťal pěst a máchl s ní do vzduchu. Radostí. A když pak Koudelkovi ohlásili 133 metrů v prvním kole, český skokan posílal do kamery polibky. Je jasné, kam se teď nejvíce těší.

„Domů na manželku a na syna, protože už je to dlouhé. Manželka mi posílá videa, jak mi malý fandí u televize a mně to strašně chybí, takže si to vždycky pustím před skokem, abych se dostal do uvolněné nálady, a pomáhá mi to. Na tyto dva se těším nejvíce,“ říká Roman Koudelka Radiožurnálu.

Kobajaši se stal vítězem Turné čtyř můstků, Koudelka skončil v posledním závodě šestý Číst článek

Jeho dvou a půl letý syn Karel si tatínkovu sportovní disciplínu zamiloval. „Malý Karel skáče furt. Dokonce dělá scény, když mu mamka nepustí v televizi skoky, a to i když je to třeba ze záznamu. Celý rok se mnou jezdí na tréninky a de facto na každém domácím tréninku se mnou je. Vidí to tedy stále a řekl bych, že se mu skoky líbí,“ popisuje český skokan na lyžích.

Otcovy rituály má malý Karel v malíčku. Během sledování televize dokonce dělá to samé jako Roman Koudelka na skokanském můstku. „Manželka mi vždycky ukazuje videa, že když sedím na lavičce a řekne malému ‚Udělej to, co dělá tati‘, tak si zabouchá na hruď pěstí, pak drží pěstičky a dole posílá pusu. Takže to je moc příjemné a užívám si to,“ vypráví Koudelka.

Jediné, co malému Karlovi chybí k dokonalosti při napodobování otce, je skokanské vybavení. „Helmu ještě nemá, ale on má pomalu větší hlavu, než já, takže by se vešel do mojí,“ směje se pátý muž celkového pořadí Turné čtyř můstků.

Jako Sáblíková

„Je to hrozné nemít kde skákat. Když to skokanovi jde a chytí se, tak to už zase tak těžké není, ale třeba naše pro kluky, kteří dneska (poslední závod Turné čtyř můstků v neděli v Bischofshofenu, pozn. red.) nepostoupili do druhého kola, tak by bylo potřeba, aby si zatrénovali, až se vrátí domů, ale není kde. Já jsem to zažíval celou loňskou zimu a bylo to strašné. Doufám, že se to do budoucna změní,“ líčí Koudelka problémy českých skokanů na lyžích.

Koudelkův rok v několika sekundách Číst článek

To by se ale musely změnit majetkoprávní vztahy, v Harrachově skákat teď prostě nelze. „Jiná šance prostě není. Já musím předvádět v závodech to nejlepší a objet všechna tréninková kola, abych si něco naskákal,“ přiznává Koudelka, že i tréninková kola před závodem jsou pro něj cennější než pro skokany, kteří mají ve své zemi můstek, který je pro tento sport nutností.

Koudelkův výkon teď může připomínat situaci rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Nemá kde trénovat a patří mezi světovou elitu.

„My Češi jsme výborní v tom, že většinou ve sportech, pro které nemáme podmínky, umíme udělat velké výsledky. Těch sportů je daleko více, jako například sjezd. My nemáme extra hory a máme výborné sjezdaře,“ říká trenér českých skokanů na lyžích David Jiroutek.

Letní můstky pro děti

Se skokem na lyžích to ale není v Česku tak jako třeba se surfingem. Oceán ani moře nejsou a ani jedno nebude. Není to tak, že v Česku není ani jeden můstek.

„Myslím, že u dětí je super, že máme u nás alespoň letní můstky, které jsou v Lomnici, v Harrachově, v Rožnově, ve Frenštátě, v Nýdku... To jsou můstky pro malé děti a pro ně je snad i lepší trénovat v létě, kdy nebudou mrznout pod můstkem, a také si můžou hrát na Romana Koudelku. My potřebujeme řešit progres K70 (skokanský můstek s kritickým bodem 70 metrů, pozn. red.) a zimních můstků. To je náš největší problém, takže mi potřebujeme vyřešit spíše zimu,“ uvědomuje si trenér David Jiroutek.

A kromě zimy ještě vyřešit to, aby se dalo, třeba v Harrachově, skákat. A Koudelka a další tak měli kde trénovat.