Druhé kolo bylo takové, jaké bychom chtěli, hodnotí Koudelkovo jedenácté místo reprezentační trenér

Jak hodnotíte vystoupení Romana Koudelky v Oberstdorfu při prvním závodě Turné čtyř můstků?

Hodnotím ho pozitivně. Po včerejšku jsem se trochu bál, protože se ukázalo, že má na to být dost dobrý a bál jsem se, jestli je na to připravená Romanova psychika. Dneska byl první skok o tom, že psychika na to nebyla zase tak připravená a z koncentrace padl důraz na chtění a tím pádem se porušila technika a první skok nebyl takový. Ten druhý už byl o něčem jiném.

Mrzí vás tedy, že nakonec umístění v elitní desítce Koudelkovi těsně uniklo?

Mě ani tolik nemrzí ta desítka, protože vím, že má na to být v té desítce ještě někde uprostřed. Mě spíš mrzí to, že se nám spíš trošičku scvrkla ta pokora, které se Roman držel. Zvrhlo se to v chtění a na to on není připravený v tom závodit.

Druhé kolo už bylo s pokorou a bylo to o něčem jiném. To už bylo takové, jaké bychom chtěli, aby byly obě dvě. Tím pádem bychom pak mohli přemýšlet třeba o pátém místě.

Co je potřeba podle vás udělat při dalších závodech jinak?

Udržet v sobě koncentraci na práci. Pokud člověk u sebe udrží koncentraci na práci a nepřemůže ho ten emoční prožitek momentální chvíle, tak je schopný ten skok odpracovat velice dobře a pak je ten výsledek hodnotný. Pokud vyhraje emoční stránka tak se můžou dostavit stejné chyby jako dneska, taková různá agrese. Tím pádem není vysoký vzlet a pak se ve spodní části tak nedolétá.

Jak byste zhodnotil výkony dalších dvou českých zástupců Viktora Poláška a Lukáše Hlavy?

Viktor měl včera výborný skok v kvalifikaci. Dneska se mu oba dva skoky zase tak nepodařily, jak by si sám a my všichni přáli. I tak jsou to ale pro něj první bodovaná místa na Turné v životě, takže ty tři body jsou s trochou pokory úspěch, i když ví, že má na víc.

Lukáš měl dneska problémy s nájezdovým postavením a s pocitem při něm. Tím pádem byla ta práce na hraně hodně ovlivněná. Neměl pak ani šanci s takovým výkonem projít jako lucky loser.