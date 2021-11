Beranová začala sezonu 20. místem v klasickém sprintu. V Ruce triumfovali Dahlqvistová a Terentěv

Tereza Beranová skončila dvacátá v klasickém sprintu, kterým v pátek v Ruce začal Světový pohár v běhu na lyžích. Do vyřazovacích bojů z českých reprezentantů postoupil ještě Luděk Šeller, jenž obsadil 27. pozici. Vyhráli Švédka Maja Dahlqvistová a Rus Alexander Terentěv. Ruka (Finsko) 15:37 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentantka Tereza Beranová | Foto: Mario Aurich via www.imago-images.de | Zdroj: Reuters

Beranová se ze třicátého místa dostala do čtvrtfinále díky lepšímu postavení v žebříčku FIS na úkor Němky Pii Finkové, která měla shodný čas. V prvním vyřazovacím kole Češka dojela čtvrtá a mohla doufat v postup na čas. Nakonec se ale její výkon mezi dva nejlepší nevešel.

„Myslím, že jsme všichni udělali to nejlepší, co bylo v našich silách. Všechny jsme se výsledkově oproti loňsku výrazně zlepšily, což je na začátek sezony moc hezké. Tvoříme ale pořád velmi mladý tým, a to včetně servismanů, a tak jsme asi ještě nedospěli k tomu, abychom postoupili dál,“ hodnotila Beranová nejen svůj výkon v tiskové zprávě svazu.

Trenér ženské reprezentace Jan Franc ještě nezažil postup své svěřenkyně ve sprintu v Ruce. „Naším cílem bylo přivézt body, což se nám tu ve sprintu ještě nepodařilo. To jsme splnily a děkujeme servisu, že nám k tomu pomohl. A ještě bych chtěla pogratulovat Zuzce Holíkové, která startovala v Ruce poprvé. Co se jí dneska podařilo, to je neskutečné! My ostatní jsme tu začínaly 60. místem. To je největší radost dnešního závodu,“ doplnila Beranová.

Nejmladší členka týmu Holíková ve 22 letech obsadila v kvalifikaci 33. příčku, od postupu ji dělilo 85 setin. „Samozřejmě mě mrzí, že jsem skončila takový kousek od postupu, ale jinak jsem s výsledkem spokojená. Vzhledem k obsazení závodu si myslím, že to byl můj nejlepší výkon ve Světovém poháru. Zároveň mi výsledek přinese klid na další práci a další závody,“ pochvalovala si.

Šeller si počínal ve čtvrtfinále odvážně a v některých pasážích udával tempo, ale v závěrečném stoupání ztratil a volně projel cílem na poslední šesté pozici. „V rozjížďce jsem se chtěl držet v popředí, abych mohl myslet na postup na čas. Ale oni nejeli, já se dostal dopředu a před posledním kopcem se za mnou vyvezli. Pak už mi došly síly, abych s tím mohl něco udělat,“ řekl.

V kvalifikaci se Šeller blýskl 16. místem. „S tou jsem velmi spokojený i kvůli tomu, že na závěrečném soustředění v Rovaniemi jsem měl nejdřív problém se zády, pak i se zuby, kvůli kterým jsem bral antibiotika a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli budu startovat,“ prozradil. V celkovém pořadí si připsal například i skalp loňského vítěze hodnocení sprintu Itala Federica Pellegrina, který po pádu ve čtvrtfinále překvapivě nepostoupil.

V mužském závodě všechny zkušenější soupeře zaskočil dvaadvacetiletý Terentěv. Předloňský juniorský mistr světa a letošní světový šampion do 23 let v závěrečném stoupání předstihl hvězdného Nora Johannese Hösflota Klaeba, na něhož přitom na úpatí ztrácel několik metrů. Mezi ženami si díky nástupu v této pasáži dojela pro jasné vítězství Dahlqvistová a vylepšila loňské druhé místo.

V sobotu bude SP pokračovat distančními závody klasickou technikou. Mužská patnáctka začne v 10.15 SEČ, ženská desítka ve 13.30.

Úvodní závody SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) - sprint klasicky:

Muži: 1. Terentěv (Rus.) 2:31,90, 2. Klaebo -1,18, 3. Valnes (oba Nor.) -2,13, 4. Jouve (Fr.) -3,01, 5. Taugböl (Nor.) -4,72, 6. Mäki (Fin.) -8.53, ...27. Šeller - vyřazen ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 35. Černý, 48. Pechoušek, 51. M. Novák (všichni ČR).

Ženy: 1. Dahlqvistová 3:01,81, 2. Hagströmová (obě Švéd.) -1,77, 3. Fallaová (Nor.) -2,02, 4. Matintalová -3,21, 5. Lylynperäová (obě Fin.) -3,74, 6. Karlssonová (Švéd.) -3,97, ...20. Beranová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 33. Holíková, 39. Janatová, 57. Hynčicová, 59. Nováková (všechny ČR).