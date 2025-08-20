Ruská alpinistka uvízla se zlomenou nohou na hoře v Kyrgyzstánu. Při pokusu o záchranu zahynul její druh
Ruská alpinistka Natalja Nagovicynová (47) už týden se zlomenou nohou, tenčící se zásobou vody a potravin a ve dvacetistupňovém mrazu čeká na pomoc na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan v Kyrgyzstánu, 7439 metrů vysoké hoře Džengiš Čokusu (dříve Pik Pobedy). Při pokusu o její záchranu zahynul jeden z jejích druhů, jehož tělo zůstalo na hoře, další dva evakuoval vrtulník do nemocnice.
Naposledy byla žena spatřena na záběrech z dronu pořízených v úterý, ale to se nehýbala, napsal ve středu na svém webu populární ruský list Komsomolskaja pravda.
Natalja spolu s dvěma ruskými horolezci a německým a italským kolegou úspěšně zdolali vrchol hory, pokládané za nejnebezpečnější sedmitisícovku v postsovětském prostoru, ale při sestupu si ve výšce 7000 metrů zlomila nohu, navíc v době, kdy zuřila sněhová vánice.
Její kolega v páru jí poskytl první pomoc, ponechal stan a spacák a vydal se do tábora pro pomoc. Následující den zraněné donesli jídlo a pití a také vařič s plynovou kartuší. Od té doby čeká na pomoc.
Kvůli špatnému počasí neuspěl pokus s o záchranu s využitím vrtulníků a podle úřadů potrvá ještě tři až šest dnů, než se k ženě dostanou záchranáři pěšky. Pokud Natalja přežije, bude to opravdový zázrak, řekl listu horolezec Alexandr Jakovenko, který sám štít v Kyrgyzstánu zdolal, ale přišel přitom o přítele.
Natalja se do hor vrátila, přestože v roce 2021 její manžel Sergej Nagovicyn zahynul v Kyrgyzstánu na hoře Chan Tengri. Pod stejnou horou v srpnu 2004 zastihla pět českých horolezců smrt pod lavinou. Celkem si tragédie vyžádala jedenáct obětí – kromě pěti Čechů zahynuli i tři Rusové a tři Ukrajinci.