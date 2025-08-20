Ruská alpinistka uvízla se zlomenou nohou na hoře v Kyrgyzstánu. Při pokusu o záchranu zahynul její druh

Ruská alpinistka Natalja Nagovicynová (47) už týden se zlomenou nohou, tenčící se zásobou vody a potravin a ve dvacetistupňovém mrazu čeká na pomoc na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan v Kyrgyzstánu, 7439 metrů vysoké hoře Džengiš Čokusu (dříve Pik Pobedy). Při pokusu o její záchranu zahynul jeden z jejích druhů, jehož tělo zůstalo na hoře, další dva evakuoval vrtulník do nemocnice.

Pokud Natalja přežije, bude to opravdový zázrak, řekl horolezec Alexandr Jakovenko, který štít sám zdolal, ale přišel přitom o přítele (ilustrační foto) | Foto: David Köster | Zdroj: LOOK-foto/ Profimedia

Naposledy byla žena spatřena na záběrech z dronu pořízených v úterý, ale to se nehýbala, napsal ve středu na svém webu populární ruský list Komsomolskaja pravda.

Natalja spolu s dvěma ruskými horolezci a německým a italským kolegou úspěšně zdolali vrchol hory, pokládané za nejnebezpečnější sedmitisícovku v postsovětském prostoru, ale při sestupu si ve výšce 7000 metrů zlomila nohu, navíc v době, kdy zuřila sněhová vánice.

Její kolega v páru jí poskytl první pomoc, ponechal stan a spacák a vydal se do tábora pro pomoc. Následující den zraněné donesli jídlo a pití a také vařič s plynovou kartuší. Od té doby čeká na pomoc.

Kvůli špatnému počasí neuspěl pokus s o záchranu s využitím vrtulníků a podle úřadů potrvá ještě tři až šest dnů, než se k ženě dostanou záchranáři pěšky. Pokud Natalja přežije, bude to opravdový zázrak, řekl listu horolezec Alexandr Jakovenko, který sám štít v Kyrgyzstánu zdolal, ale přišel přitom o přítele.

Natalja se do hor vrátila, přestože v roce 2021 její manžel Sergej Nagovicyn zahynul v Kyrgyzstánu na hoře Chan Tengri. Pod stejnou horou v srpnu 2004 zastihla pět českých horolezců smrt pod lavinou. Celkem si tragédie vyžádala jedenáct obětí – kromě pěti Čechů zahynuli i tři Rusové a tři Ukrajinci.

