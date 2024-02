Ruská krasobruslařka obviněná z dopingu se hájila tím, že jí spadl lék do dortu. Soud jí neuvěřil

Když máme na posledním úseku Simonovou, je to pro soupeře těžké, řekl trenér Francouzů Simon Fourcade

Někdy smíšenou štafetu začínají muži, někdy ženy. A může to být důležitější, než by se mohlo zdát. To se ukázalo i v úvodním závodě biatlonového mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.