Sáblíková zahajuje 22. rychlobruslařskou sezonu. ‚Nic mě nebolí, jsem z toho v euforii,‘ pochvaluje si

Basketbalovou halu za žďárský rybník vyměnila Martina Sáblíková v době, kdy se čeští hokejisté radovali ze slavného triumfu na olympijském turnaji v Naganu v roce 1998. Tak dlouho už Sáblíková jezdí na bruslích.

„Pamatuji si na začátky na kolečkových bruslích, kdy jsem byla na jednom tréninku, bylo to dobré. Pak jsem šla tradičně ven, přišly tam děcka z klubu, který tam tehdy bruslil – už ani nevím, kdo to přesně byl – a ptali se mě, jestli jdu na trénink. Zeptala jsem se na jaký, šla jsem tam a od té doby jsem tam zůstala. Na to jediné si pamatuji,“ vypráví rychlobruslařka.

Poslední sezony si ale Martina Sáblíková vybavuje dobře. Bolavá záda a koleno ji před dvěma lety dovedly až k úvahám o konci kariéry, jenže letos to sama dotáhla na světové rekordy na 3000 i 5000 metrech, třikrát vyhrála světový šampionát a navrch i Světový pohár na dlouhých tratích.

'Ani mi nepřijde, že je to 22. sezona'

„Jsem v euforii nejen z minulé sezony, ale i z toho, že se mi podařilo zažehnat zranění. Nic mě nebolí. Je to neuvěřitelné, protože jsem si fakt před dvěma roky myslela, že to je konečná, že kvůli tomu budu muset skončit. Ten sport a pohyb na ledě mě tak baví, že mi ani nepřijde, že je to 22. sezona,“ usmívá se Sáblíková.

Proto ani nepřekvapí, že před ní trojnásobná olympijská vítězka zajela v německém Inzellu své vůbec nejrychlejší přípravné závody v kariéře, ale formu prý na sobě nepociťuje.

„Záleží, v jaké je člověk psychické pohodě a jak je před zápasem nervózní. Všichni vědí, že jsem obrovský nervák, takže i kdybych měla jakoukoliv formu, tak se znervózním tak, že jsem schopná jet technicky špatně. Na tomhle se nic nezměnilo,“ připomíná Martina Sáblíková svoji momentálně jedinou bolístku, se kterou přijede za dva týdny na úvodní Světový pohár do Minsku.