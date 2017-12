Rychlobruslařka Sáblíková skončila v závodě na 3000 metrů v Salt Lake City těsně druhá

Vzpruha, kterou potřebujeme, říká o šestém místě biatlonistek šéftrenér Ondřej Rybář

I v omlazeném složení by to mohlo jít. To je poselství ze ženské štafety Světového poháru v rakouském Hochfilzenu, ve které měly české biatlonistky na dostřel stupně vítězů.