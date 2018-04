Rychlobruslařky za volantem. Sáblíková holduje rychlosti, Zdráhalová se zatím učí

Rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová mají jedno společné - na ledě i za volantem jim uděluje rady reprezentační trenér Petr Novák. Mladší Zdráhalová o řidičák teprve usiluje. Zkušenější Sáblíková si zase musí dávat pozor, aby o něj kvůli vysoké rychlosti nepřišla. Praha 6:50 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková při autogramiádě sportovců cyklu Olympijský rok | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„295 km/h. To jsme jeli do Berlína a já jsem měla půjčenou Corvettu. Pak už to bylo dobré, když tam byly čtyři proudy, ale na té dvouprodvce, když jsem jela 260, tak to už bylo docela dost. Musím říct, že se ráda projedu v Německu na dálnici, když je neomezená rychlost. Když to jde, tak jedu opravdu rychle,“ přiznává Martina Sáblíková, že rychlá není jen na bruslích.

Babiš se setkal s olympioniky. Zmínil plány na krytou sjezdovku, halu na rychlobruslení a stadion pro Kometu Číst článek

I v autě to umí šestinásobná olympijská medailistka pořádně rozjet.

„Nikdy se nebojím a nikdy jsem se nebál s ní jet. Od začátku to zvládala precizně, perfektně. Má přehled o tom, co se děje na silnici. Už jsem s ní jel hodně rychle, Martina jela 296,“ tvrdí trenér Petr Novák, že jeho svěřenkyně je dobrou řidičkou. Proto se s ní nebojí jezdit ani rychlostí skoro 300 km/h.

„Akorát couvání mi dělá občas problémy,“ ví o svých rezervách za volantem Martina Sáblíková.

„Martina se mnou samozřejmě jezdila autem a uměla úplně všechno. Měl jsem zájem na tom, aby byl někdo další, kdo bude moci jezdit s autem. Niky už v autě seděla taky, takže myslím, že to všechno zvládne stejně precizně, jako to začíná zvládat v tom rychlobruslení, tedy že bude jedna z těch lepších řidičů na světě,“ vysvětluje Petr Novák, kdo že naučil Martinu Sáblíkovou řídit a že už učí i další svoji svěřenkyni Nikolu Zdráhalovou.

Rychlobruslařky Sáblíková a Zdráhalová se před pomlázkou schovávají. 'Ode mě dostanou,' slibuje trenér Novák Číst článek

„Musím říct, že jsem to zkoušela s Martinou v létě na dráze. Celkem se mi smála, ale když je člověk za volantem déle, tak je to lepší,“ popisuje dvaadvacetiletá Zdráhalová, která o řidičský průkaz usiluje ve dnech volna před startem další sezóny.

„Samozřejmě jsem s ní jela, ale většinou jen někde na parkovišti na rozjezdy. Do provozu opravdu ne,“ směje se Martina Sáblíková při vzpomínce, jak učila svou reprezentační kolegyni řídit.

„Co se týče studování, tak s tím nemám problém,“ bojí se Nikola Zdráhalová více praktické části zkoušky než té teoretické.

„Když spolu jedeme, tak do toho občas mluvím nahlas a říkám, na co je třeba dávat si pozor,“ vypráví Petr Novák, který české rychlobruslařky trénuje nejen na zamrzlých oválech ale i na silnicích.