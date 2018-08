Doufám, že se situace nakonec ještě změní, říká o konci Erbanové sportovní manažer olympioniků Doktor

Rychlobruslařka Karolína Erbanová v 25 letech nečekaně ukončila kariéru. Bronzová medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu jako hlavní důvod uvedla neshody s reprezentačním trenérem Petrem Novákem. Sportovní manažer Českého olympijského výboru Martin Doktor v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že věří, že se situace české rychlobruslařky ještě změní a že se objeví i na příští zimní olympiádě v Pekingu. Praha 21:07 27. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Erbanová slaví po bronzovém závodě s českou vlajkou. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Jaký byla vaše bezprostřední reakce na oznámení Karolíny Erbanové o konci kariéry?

Překvapilo mě to a samozřejmě mě to velice mrzí, protože když olympijská medailistka takhle těsně po olympiádě v tak mladém věku oznámí, že končí kariéru, tak to samozřejmě nic dobrého není.

Pamatuje si, že by v minulosti ukončil kariéru sportovec ve 25 letech, jen několik měsíců po životním úspěchu na olympijských hrách?

Osobně si to nepamatuji. A právě proto, že jste zmínil ten mladý věk, tak věřím a doufám, že se ta situace třeba nakonec ještě změní a Karolína se se svazem nějakým způsobem dohodne a uvidíme ji na příštích zimních olympijských hrách v Pekingu.

Uděláte nějaký vstřícný krok? Jak by mohl vypadat?

My těch kroků asi moc udělat nemůžeme, protože to je věc, kterou musí řešit svaz. Český olympijský výbor si akorát přeje, aby Karolína dál pokračovala, ale to je tak všechno, co můžeme dělat.

Karolína Erbanová byla členkou TOP týmu Českého olympijského výboru. Jaký bude mít konec kariéry české rychlobruslařky vliv na jeho další složení?

V případě, že doopravdy skončí, což pro nás znamená, že přijde oficiální vyjádření Českého rychlobruslařského svazu, který je naším partnerem v projektech TOP týmu, tak budeme muset Karolínu z toho programu vyřadit stejně jako v případu beachvolejbalistky Kristýny Kolocové nebo v případě Šárky Strachové, která taky byla členkou TOP týmu.

Bude mít absence Karolíny Erbanové v TOP týmu nějaký vliv například na sponzorské smlouvy, nebo další financování?

To asi rozhodně ne, ale je to škoda.