Sama sobě manažerkou. Karolína Erbanová patří do světové špičky, ale po trénincích vypisuje faktury

„Když se podívám zpátky, tak jsem za ty čtyři roky docela dospěla, stal se ze mě můj vlastní manažer a nevím co všechno. Když se dívám zpátky, jak jsem si vzala dvě tašky, brusle a odjela jsem do Holandska, říkám si, co jsem si jako myslela,“ vypráví Radiožurnálu Karolína Erbanová.

„Postupně přišly překážky, které člověk musel řešit a zároveň prokazovat výkonnost. Bylo to nahoru, dolů. A pořád ještě je. Ale jsou to zkušenosti, které bych nevyměnila,“ dodává.

Před čtyřmi roky odjela do Heerenvenu, aby tam trénovala a závodila za místní sprinterský tým. Finance měla zajištěné na jednu sezónu, jenže ta se blížila ke konci a peníze na další nebyly.

„Dostala jsem nápad, že se obrátím na ambasádu. Tam zahrálo štěstí, protože tam pracoval někdo, kdo mě znal z Vrchlabí. Sdružují holandské a české firmy, těm mě představovali. Jeden pán z holandské společnosti s českým vedením se chytil a úplně mě postavil na nohy,“ vysvětluje Karolína Erbanová.

Jedna sezona rychlobruslařky jejích kvalit vyjde i s letenkami zhruba na milion korun. To, že si shání finance sama, moc nechápou její kolegyně v nizozemském klubu.

„Vždycky si dělám legraci, že jim dají brusle do ruky a ještě jim je zavážou. Ty holky mají všechno a nedokážou si představit, že když ony odloží brusle, já jdu dělat emaily a faktury. Z jejich strany je to spíš respekt,“ říká.

V Niozemsku tráví Karolína Erbanová většinu času a do Čech jezdí jen sporadicky. V národním týmu ale zůstala a teď pomýšlí na úspěch na olympijských hrách. Sama si ale například odměnu za případný zisk medaile nevypsala.

„To nemůžu, tak daleko ještě nejsem. Jen bych ty peníze přendala z jedné hromady na druhou, je to spíš symbolické,“ usmívá se rychlobruslařka, manažerka, účetní v jedné osobě Karolína Erbanová.