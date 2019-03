Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval, říká Babiš ke stavbě haly pro Sáblíkovou

Slibují ji premiéři už od roku 2010. České rychlobruslařky v čele s trojnásobnou olympijskou vítězkou Martinou Sáblíkovou ale na profesionální halu v Česku stále čekají. Andrej Babiš (ANO) nezapomněl poblahopřát k sobotnímu světovému rekordu na trati v Calgary, proto se ho iROZHLAS zeptal, jestli ke gratulaci připojí také víckrát slibovaný stadion. „Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval. Stát není firma,“ odpověděl. Praha 16:30 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hala pro Martinu Sáblíkovou je zatím v nedohlednu. Na snímku německý ovál v Inzellu | Zdroj: Profimedia

Je to sága, která se táhne dlouhá léta. Halu pro úspěšnou českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou sliboval například po olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. Plány měl třeba i další premiér za ČSSD Bohuslav Sobotka. Tehdejší projekt ve Velkém Oseku za 1,5 miliardy ale nevyšel. Společnost, která jej chtěla realizovat, totiž zkrachovala.

Další záměr tu byl i v roce 2014 po olympiádě v Soči. Postavit halu v Novém Městě na Moravě se tehdy ale také nepodařilo. „Čekáme na rozhodnutí z nejvyšších míst," uvedl tehdy starost Michal Šmarda (ČSSD).



Poté již se sliby a návrhy přišel Andrej Babiš. Současný premiér s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou se však s rychlobruslařským svazem a trenérem Novákem od začátku neshodují na místě, kde by měla hala stát. Politici by ji chtěli mít spíš ve větším městě, rychlobruslaři zase ve vyšší nadmořské výšce.

I proto v roce 2015 ztroskotal nadějný nápad umístit halu do Brna, se kterým přišel Babiš (tehdy ještě v pozici ministra financí) s někdejším primátorem Brna Petrem Vokřálem (ANO). „Měli jsme připravený pozemek v Brně, ale to rychlobruslařský svaz odmítl kvůli příliš nízké nadmořské výšce,“ řekl Babiš ve vyjádření pro server iROZHLAS.cz.

Polský projekt

Před necelým rokem na setkání s úspěšnými olympioniky po hrách v Pchjongčchangu premiér opět halu pro Sáblíkovou zmiňoval: „Měl jsem chvilku možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou i s panem Novákem, kterým už dlouho slibujeme stadion. Měl by nám z Polska ukázat projekt a snad na Vysočině, až tam pojedeme, se konečně domluvíme.“

‚Polský projekt‘ by měl být vybudován podle nové rychlobruslařské haly v Tomaszówe, která je považována za nízkonákladovou – stála v přepočtu 300 milionů korun. O variantě postavit právě takovou halu spolu Babiš s Novákem podle premiérových slov pro iROZHLAS.cz budou jednat za dva týdny.

Na otázku, jak je možné, že se od loňského vyjádření věc nikam nepohnula, odpověděl premiér stručně: „Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval. Stát není firma.“ Otázka umístění haly zůstává taktéž nezodpovězená.

A jak celou ságu o neustále oddalované stavbě rychlobruslařského oválu vnímá sama hlavní aktérka, Martina Sáblíková? „Dokud to nestojí nebo se nezačne stavět, tak pro mě je velice těžké tomu uvěřit, protože už na to čekáme velice dlouho. Pokud to bude, tak budu jedině ráda a budu vděčná,“ řekla před rokem česká rychlobruslařka.

Sáblíkovou čeká v neděli večer druhá část mistrovství světa ve víceboji. Po dvou disciplínách (a světovém rekordu v závodu na 3000 metrů) zatím na druhém místě ztrácí 2,88 sekundy.

