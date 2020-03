Rychlobruslařka Sáblíková má na dosah třinácté celkové vítězství ve Světovém poháru

„My jsme se už po Salt Lake City koncentrovali na závody finále Světového poháru. Bylo by super, kdyby se Martině podařilo vyhrát Světový pohár, protože právě v něm mění dějiny,“ těší se na finále Světového poháru trenér Petr Novák.

Jeden titul ale Martině Sáblíkové připočítal. V součtu jich zatím za celkové pořadí na dlouhých tratích získala dvanáct. Ten první už v roce 2007 a od té doby její nadvládu přerušila pouze v roce 2018 Antoinette De Jongová z Nizozemska.

Letos má na dosah další titul. Chce to je zvládnout poslední závod v Heerenveenu, kde se pojede tříkilometrová trať, na které je Sáblíková úřadující mistryní světa.

„Připravuji se na sedm a půl kola. Je to poslední závod sezony, ale bude to samozřejmě těžké, jako všechny závody. Všichni se na to připravují, ale stejně tak pojednou všichni z posledních sil, takže uvidíme. Já se samozřejmě těším, budou po hezké závody, pěkný boj,“ říká Martina Sáblíková.

V čele průběžného pořadí má před druhou Ivanie Blondinovou z Kanady náskok 33 bodů. K jistotě titulu, tak české závodnici stačí dojet na dvanáctém místě. Půjde tak hlavně o to neudělat chybu a zvládnout specifika posledního závodu sezony.

„Všichni jsou rádi, že mají za sebou mistrovství světa. Někdo úspěšně, jinému to někde uteklo. Poslední závod sezony je ale hodně specifický, protože se každý nějakým způsobem těší, že bude konec. Před samotným závodem se už ani tolik netrénuje, piluje se spíš technika a podobné věci. Jde už o dojetí z posledních sil, takže se uvidí kdo na tom, jak ještě je. Je to uvolněné a přitom se závodí o hodně,“ popisuje Martina Sáblíková.

Její boj o třináctý triumf v celkovém pořadí Světového poháru na dlouhých tratích začne v nizozemském Heerenveenu před 15. hodinou.